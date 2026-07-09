Mbappé, el futbolista que más velocidad ha alcanzado en un sprint en el Mundial

Kylian Mbappé se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. Y no es solamente por sus goles. Llegados a cuartos de final, la FIFA ha actualizado algunos datos y ha desvelado que el delantero francés firmó el sprint más rápido de toda la competición. Su velocidad punta es una de las cualidades que le convierten en un futbolista tan determinante y letal.

Cuando el astro galo del Real Madrid lanza la carrera, es muy difícil pararle. Pocos futbolistas hay en el mundo que sean capaces de detener al internacional francés en velocidad. Y lo ha vuelto a demostrar en el Mundial. Según los datos de la FIFA, Mbappé alcanzó los 37,6 km/h en su sprint más rápido. Esta velocidad es superior a la permitida para los vehículos que circulan por algunas zonas urbanas.

De hecho, esta velocidad es motivo de sanción económica para los vehículos que vayan a más de 30 km/h en todas las vías urbanas de un único carril o un carril por sentido de circulación. Hablando de velocidad, el senegalés Pape Gueye registró el disparo a puerta de mayor velocidad, con 131,9 kilómetros por hora.

Casi 100% de asistencia a los estadios

Los estadios del Mundial registran una ocupación media del 99,7 % y más de 6,25 millones de espectadores presentes hasta el momento, lo que supone una asistencia media superior a los 65.000 hinchas por partido, reveló este jueves la FIFA.

Según los datos difundidos por el organismo en la jornada en la que comienzan los cuartos de final, el torneo está alcanzando cifras sin precedentes de asistencia, seguimiento digital e infraestructura tecnológica y la competición acumula ya 20.000 millones de visualizaciones de vídeo en las plataformas de la FIFA.

Éxito total del remo noruego

En el entorno digital, entre los contenidos con mayor repercusión figura el remo vikingo, la celebración de Noruega, que, según el organismo, ha alcanzado 172 millones de visualizaciones en TikTok, se indica en un comunicado. En materia tecnológica, la FIFA indicó que para la organización del torneo se han desplegado 161.000 kilómetros de fibra óptica, una distancia equivalente a dar cuatro vueltas a la Tierra.

Además, la FIFA explica que las redes del torneo y de retransmisión han transportado 13 millones de gigabytes de datos y que los sistemas de seguridad han neutralizado con éxito más de 1.000 millones de amenazas cibernéticas.

Sobre el terreno de juego, el organismo también destacó algunos registros individuales alcanzados durante la competición, en la que el belga Youri Tielemans es, hasta ahora, el jugador que más distancia ha recorrido, con 61,8 kilómetros.