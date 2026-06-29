Pudo ser el gol del Mundial: la espectacular jugada de Vinicius en el Brasil – Japón

Brasil eliminó a Japón en dieciseisavos con un gol de Martinelli en el último minuto, pero Vinicius dejó la jugada del Mundial que, a su vez, pudo ser el gol del torneo. El jugador del Real Madrid, claro líder futbolístico de la selección que entrena Carlo Ancelotti, protagonizó una jugada espectacular que puso a todos los aficionados al fútbol en pie.

Vinicius hizo la jugada del Mundial que acabó con un remate al palo que a todo aquel que le guste el fútbol lamentó. Era el gol del Mundial. Fue una preciosidad en todo. Una jugada de muchos quilates. Vinicius, que no encontró el gol, pero sí se le vio enchufadísimo en todo el encuentro, cogió el balón en el centro del campo.

¡QUÉ SALVAJADA! ERA EL GOL DEL MUNDIAL 🤯 La genialidad de Vinicius Jr es para verla una y otra vez… ¡y la mano de Suzuki es SIDERAL! 😍#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YWp2F3Zcuh — DAZN España (@DAZN_ES) June 29, 2026

Se fue del primer rival con un caño nada más controlar el balón, fue entrando al área, mareó a dos defensas japoneses con un sólo movimiento, hizo un regate que fue exquisito y el remate se le fue al palo tras tocar el balón Suzuki, el portero de Japón. ¡Fue la jugada del Mundial!

Finalmente, Brasil remontó y se clasificó para octavos con mucho sufrimiento. Lo hizo con un épico gol de Martinelli en el minuto 95. Japón se adelantó con un gol de Sano a la media hora de juego y Brasil, tras una gran segunda parte, logró la remontada con goles de Casemiro y el mencionado de Martinelli, que fue en el último minuto de partido.

Vinicius no firmó ningún gol (lleva cuatro en este Mundial) ni tampoco asistencia, pero volvió a estar muy bien en el juego, fue peligroso y además dejó esta jugada que queda ya en el recuerdo de este Mundial.