Oyarzabal: «La celebración del gol ante Portugal demuestra la familia que somos»

Mikel Oyarzabal compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de cuartos de final del Mundial frente a Bélgica y volvió a poner el foco en la fortaleza del grupo que ha construido Luis de la Fuente. El delantero de la selección española aseguró que el éxito del equipo nace del compromiso colectivo, tanto con balón como sin él, y destacó que la celebración del gol de Mikel Merino frente a Portugal fue el mejor reflejo de la unión que existe dentro del vestuario.

«Defender es cosa de todos», comenzó explicando el atacante. Oyarzabal dejó claro que el trabajo de un delantero va mucho más allá de marcar goles. «Los de arriba no solo estamos para atacar. Tenemos que quitar tiempo a los defensas, obligarles a tomar decisiones con presión y robar el balón arriba porque ahí somos fuertes. Se trata de ayudar al equipo en todo lo que podamos», afirmó.

El internacional también recordó la explosión de alegría que vivió la selección tras eliminar a Portugal en los últimos instantes. «Lo vivimos con muchísima felicidad. Después del gol hubo unos minutos de tensión porque sabíamos que todavía quedaba tiempo, pero cuando acabó el partido se vio la alegría de todos. La celebración del gol demuestra la familia que somos. Ojalá podamos celebrar muchos más», aseguró.

Preguntado por Lamine Yamal, Oyarzabal no dudó en afirmar que el extremo todavía tiene margen para seguir creciendo. «Seguro que sí», respondió cuando le preguntaron si aún está por llegar la mejor versión del joven futbolista. El delantero también quiso rebajar cualquier comparación con las grandes estrellas del fútbol mundial. «Siempre me he considerado un competidor que intenta hacerlo lo mejor posible, pero jugadores como Haaland, Messi o Mbappé son de un nivel altísimo y están por encima del resto», comentó.

Oyarzabal también tuvo palabras de elogio para Ferran Torres, al que considera una pieza fundamental dentro de la selección pese a la enorme competencia en ataque. «Es un jugador muy importante para nosotros. Siempre genera ocasiones y ayuda al equipo. Va a seguir teniendo oportunidades porque sabemos lo que puede aportar», señaló.

En el plano personal, el delantero reconoció sentirse en un gran momento tanto por su rendimiento como por el del equipo. «Estoy feliz por cómo me están saliendo las cosas, pero sobre todo por cómo está compitiendo la selección. Queremos seguir avanzando rondas y, si además podemos ayudar con nuestro rendimiento individual, mucho mejor», explicó.

Por último, Oyarzabal recordó sus primeros años junto a Carlos Vela en la Real Sociedad, una etapa que guarda con especial cariño. «Yo era un chico muy tímido y él, junto al resto de compañeros, me facilitó muchísimo el camino. Tengo un gran recuerdo de aquellos años», concluyó.