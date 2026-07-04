Nico Williams se aleja del España-Portugal

España ya tiene la mente puesta en Portugal. Apenas unas horas después de dejar atrás Los Ángeles y la brillante clasificación para los octavos de final tras golear a Austria (3-0), el combinado de Luis de la Fuente completó este sábado su primer entrenamiento en Dallas. Lo hizo en el Cotton Bowl Stadium y con una única ausencia sobre el césped: Nico Williams.

El extremo continúa inmerso en su proceso de recuperación y volvió a trabajar al margen del grupo. Su presencia en el encuentro del lunes está muy complicada y, salvo un giro radical en las próximas horas, todo apunta a que no podrá ayudar a España en uno de los partidos más exigentes del campeonato. La buena noticia para Luis de la Fuente es que el resto de la plantilla se ejercitó con absoluta normalidad, por lo que el seleccionador tiene disponibles a los otros 25 internacionales para preparar una cita que puede marcar el futuro del equipo en este Mundial.

La sesión, celebrada a puerta cerrada en el Cotton Bowl, sirvió para empezar a perfilar un encuentro de máxima exigencia. España llega en su mejor momento del torneo después de ir creciendo con el paso de los partidos. Del empate frente a Cabo Verde a la exhibición ante Austria, el combinado nacional ha encontrado su identidad justo cuando comienzan las eliminatorias que no permiten errores. Luis de la Fuente insistió durante el entrenamiento en mantener la intensidad, uno de los aspectos que más satisfecho le dejó en Los Ángeles, donde su equipo no concedió ni un solo disparo a puerta.

Ahora el reto será todavía mayor. Enfrente estará una Portugal plagada de talento y liderada por Cristiano Ronaldo, que alcanzó los octavos tras eliminar a Croacia. Ambos equipos ya se enfrentaron hace un año en la final de la Liga de Naciones, un duelo que terminó cayendo del lado portugués y que ha dejado un evidente deseo de revancha dentro del vestuario español.

La victoria tiene doble regalo

Además del pase a los cuartos de final, España se juega mucho más en Dallas. Una victoria permitiría al combinado nacional seguir soñando con el título mundial y situarse entre las ocho mejores selecciones del torneo. También supondría alcanzar el objetivo mínimo fijado por los capitanes en la negociación de las primas con la Federación, ya que el acuerdo alcanzado con Rafael Louzán establece que los jugadores comenzarán a percibir bonus económicos a partir de los cuartos de final.

Con la ilusión por las nubes, la confianza reforzada tras la goleada a Austria y prácticamente toda la plantilla disponible, España ya ha comenzado la cuenta atrás para una de las noches más importantes del Mundial. Dallas decidirá si el sueño continúa o si el camino termina antes de tiempo.