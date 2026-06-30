Los mejores sitios de Madrid para ver el partido del mundial España contra Austria este jueves 2 de julio: tienen aire acondicionado y oferta amplia de comida y bebida

Este jueves, España se jugará el pase a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá frente a Austria. Es por ello que mucha gente buscará los mejores sitios para ver el partido, y mejor será si combina aire acondicionado y una oferta amplia de comida y bebida. Estas son las mejores opciones para ver el partido de España por Madrid a buen precio y a gusto.

El Callejón de NUGA Castellana

El Callejón de NUGA Castellana retransmitirá el partido a partir de las 21:00 horas en un espacio pensado para estar con amigos y familia. Su propuesta gastronómica, compuesta por VRRO, Monster Sushi y Ditaly, combinará la cocina castiza, japonesa e italiana. VRRO destaca por sus clásicos reinterpretados, como las patatas bravas o su icónica tosta de gamba con mantequilla semisalada.

Monster Sushi, por su parte, ofrece una experiencia japonesa urbana basada en la calidad del producto y una visión moderna de la cocina nipona. La propuesta la completa Ditaly, con su cocina italiana, que convierte la terraza en un escenario ideal para compartir pizzas, entre otras especialidades.

Hard Rock Hotel Madrid

El hotel, situado en Atocha, se ha convertido en este Mundial en una auténtica fan zone para los aficionados al fútbol. El espacio está disponible para reservas de grupos que quieran vivir la experiencia de forma exclusiva (desde 6 personas, 39€ por pax), donde los encuentros se ven en pantalla gigante.

Para acompañar el partido, el Hard Rock Hotel ha diseñado un menú especial que incluye un entrante a elegir, como croquetas o gildas, hamburguesa con patatas fritas, la especialidad del bar, y un refresco. Para un mejor ambiente, se ha lanzado una edición limitada dedicada a la selección.

¡Knockout! Sports Bar y La Fontana de Oro

Si alguien busca una experiencia lo más cercana posible a la grada, ¡Knockout! Sports Bar juega con ventaja. Este local, dentro del casino de Torrelodones, cuenta con un sonido envolvente, pantallas gigantes y una gran oferta gastronómica para disfrutar del encuentro.

Por su parte, La Fontana de Oro (a pocos metros de la Puerta del Sol) reúne a aficionados de todas las partes del mundo para las citas deportivas. Cuenta con dos plantas, una gran pantalla y una amplia selección de cervezas nacionales e internacionales, además de una estética de taberna irlandesa, con mesas de madera y un ambiente animado. El consejo es llegar con tiempo, especialmente si juega España.