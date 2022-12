Luis Enrique zanja los rumores sobre su futuro: «Esperaré al inicio de la próxima temporada»

Luis Enrique rompió su silencio tras la eliminación de España y después de dejar el puesto de seleccionador nacional. El asturiano, que estuvo en el cargo desde 2018, cerró su etapa tras perder en la tanda de penaltis ante Marruecos y quiso zanjar los rumores sobre su futuro, el cual se le ha vinculado en los últimos meses al Atlético de Madrid en el caso de que el Cholo Simeone tomara la decisión de abandonar el club colchonero. «Esperaré al inicio de la próxima temporada», comentaba sobre la posibilidad de incorporarse a un club en el próximo mercado de invierno.

«Yo dije que lo mejor era acabar el Mundial, me dijeron después de la Eurocopa que podía renovar y yo les dije que no, que cuando acabase el Mundial. Creo que tiene más sentido, te renuevan antes de una gran competición como refuerzo… pero si sale mal te van a tener que indemnizar. Aquí simplemente me dicen que no voy a renovar y se acaba el contrato», comentaba sobre la decisión que tomó de no renovar al llegar a las semifinales de la pasada Eurocopa.

Luis Enrique quiso informar que no volverá a un Mundial como seleccionador y que se ve con ganas de entrenar a un club próximamente: «No creo que vaya a ningún Mundial más como seleccionador. Representar a tu país es un sueño, pero ahora se acaba esta etapa. Seguramente, y a no ser que venga algo muy grande y muy interesante, me veo con fuerzas ahora para dirigir un club. Esperaré al inicio de la próxima temporada».

Por otro lado, el ex seleccionador español añadió sus ganas por seguir entrenando a nivel de clubes: «Quiero entrenar, me veo con ganas de coger un club y desarrollar con mayor finura y precisión lo que no he podido en la Selección», zanjó.

Sobre la posibilidad de recalar en el Atlético de Madrid, Luis Enrique confirmó no tener ofertas por parte del club rojiblanco, dejándose querer en cierta medida:»Me tienen que querer, esto es lo de siempre. Si no tengo ofertas no puedo decidir. A día de hoy no tengo ninguna oferta».