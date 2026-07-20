Kroos se rinde a España y le lanza un dardo a Argentina: «El fútbol ganó»

España ha conseguido su segunda estrella con un fútbol impecable. Toni Kroos ya se mojó y dijo que a Argentina le podrían caer tres o cuatro goles si La Roja se adelantaba. Después del partido, ha hecho una publicación en su cuenta de X en la que felicita al equipo: «El fútbol ganó».

Los de Luis de la Fuente han brillado durante todo el Mundial. El control del juego del equipo se ha convertido en su mejor arma defensiva. Las palabras del alemán suponen una notable felicitación, pero también indican que si La Albiceleste se hubiera impuesto, el fútbol habría perdido.

Scaloni consiguió cerrar el partido al máximo. Kroos advirtió que Argentina lo tendría muy difícil yendo por detrás en el marcador: «Si un equipo como España consigue jugar mientras va ganando, no querrás enfrentarte a él». La expulsión de Enzo Fernández fue clave y Ferran Torres convirtió el tanto decisivo.

Messi se queda sin la segunda estrella

El atacante tenía la oportunidad de hacer historia y ganar su segundo Mundial consecutivo. Sin embargo, los jugadores tuvieron muy pocas opciones en ataque. De hecho, no fueron capaces de rematar a puerta hasta la prórroga. El ex del FC Barcelona se lleva un golpe muy duro a sus 39 años.