La increíble historia de un jugador de Uruguay que desafió a la muerte en un Mundial y acabó convertido en leyenda del fútbol

Parece mentira, pero es cierto. Juan Hohberg, futbolista de Uruguay pero nacido en Argentina, estuvo clínicamente muerto. Y aun así volvió y marcó un gol vital para su selección. Un escenario imposible y que desafió a la propia muerte. Porque nadie sortea a la muerte, pero cuando no es el momento, pasan cosas difíciles de explicar.

Nos remontamos al Mundial de Suiza de 1954, en un contexto donde el fútbol era muy distinto al que tenemos hoy en día. Algunas reglas eran muy diferentes y la preparación era más rudimentaria, al igual que el sistema médico. La selección uruguaya llegaba como campeón del mundo tras el mítico Maracanazo de 1950 en Brasil y en 1954, avanzó rondas hasta llegar a semifinales contra la Hungría de Ferenc Puskás.

Los húngaros comenzaron ganando con goles de Czibor y Hidegkuti, pero cuando ya se veían con el billete a la final en sus manos, Hohberg apareció para empatar el choque en los últimos minutos. Todos se fueron a celebrar el gol y, fruto de la exigencia física del partido, se mareó y se desplomó. No era un mareo normal; el delantero se debatía entre la vida y la muerte.

El futbolista uruguayo Juan Hohberg tuvo un paro cardíaco Y SIGUIÓ JUGANDO. Fue en el Uruguay – Hungría de Suiza ´54, el kinesiólogo le dio Coramina. Estuvo 15 segundos clínicamente muerto. Volvió en el alargue. Increíble. pic.twitter.com/Q3ZQRDwi6V — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) September 2, 2023

Reanimación y vuelta al campo

El médico del equipo, Carlos Abate, salió a la carrera para socorrerlo. Lo retiró, intentó reanimarlo y le suministró Coramina, un estimulante del sistema nervioso central y respiratorio, utilizado principalmente para tratar crisis respiratorias y sobredosis de tranquilizantes. Hohberg había estado 15 segundos muerto clínicamente, pero pudo responder al medicamento y se aferró a la vida.

Como era otra época y a Uruguay no le quedaban más cambios, Hohberg descansó un rato en la banda y, cuando recuperó el aliento, volvió al campo. Sin embargo, Kocsis eliminaría a Uruguay con un doblete. En la final, Hungría perdería el título frente a Alemania, mientras que Uruguay hacía lo mismo en el partido por el tercer y cuarto puesto frente a Austria.

Posteriormente, se retiró siete años después, en 1961, e inició su carrera en los banquillos. Dirigió a la selección uruguaya, alcanzando el cuarto puesto en el Mundial de 1970. También quedó campeón nacional con Universitario de Deportes y logrando un bicampeonato con Alianza Lima. En 1996, fallecería a la edad de 69 años en Lima, Perú.