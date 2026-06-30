Holanda – Marruecos, en directo: dónde ver, alineaciones y última hora online en vivo del partido del Mundial 2026 hoy
Holandeses y marroquíes se juegan el pase a octavos: síguelo en directo
Las eliminatorias del Mundial 2026 están que arden. Después de la clasificación de Canadá y las dos grandes que han jugado hasta el momento, Brasil y Alemania, en la madrugada de este martes es turno para otras dos que se miden entre ellas. Sigue en directo en OKDIARIO el partidazo de dieciseisavos de final entre Holanda y Marruecos.
Dos selecciones candidatas a soñar se enfrentan en la primera eliminatoria del Mundial. Por un lado, la Holanda de Ronald Koeman en su regreso al torneo tras la ausencia de Qatar y, por otro, la semifinalista de 2022. Los europeos fueron líderes del grupo F con dos victorias ante Suecia y Túnez y un empate frente a Japón, marcando un total de 10 goles.
Por su parte, los africanos sacaron el mismo número de puntos para ser segundos del grupo C tras empatar con Brasil y ganar a Escocia y Haití, con seis goles entre los tres partidos. Marruecos fue la revelación hace cuatro años y en 2026 quiere dar más sorpresas. La primera sería cargarse a una Holanda que viene pisando fuerte en el Mundial.
Dónde ver el Holanda-Marruecos
El Holanda-Marruecos sólo se podrán ver por DAZN. Esta plataforma ofrece a sus usuarios su aplicación para que lo puedan ver en streaming y en vivo online. En OKDIARIO te contamos toda la previa desde las 2:30 horas y el minuto a minuto desde el pitido inicial a las 3:00.
¡Alineación de Marruecos!
Y también el de Marruecos: Bono en portería; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad y Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui y Ounahi en el medio; El Khannouss y Brahim Díaz en bandas; y Saibari en punta.
¡Alineación de Holanda!
Tenemos el once de la selección holandesa: Verbruggen en portería; Van Hecke, Van Dijk y Nathan Aké en defensa de tres; Dumfries y Van Ven en los carriles; De Jong y Gravenberch en el medio; Summerville y Gakpo en los extremos y Brian Brobbey en punta.
¡Bienvenidos!
¡Buenas noches! Saludos a todos los valientes que se dan cita en la madrugada de este martes en España para disfrutar del Mundial. Por delante tenemos una hora de previa de este Holanda-Marruecos, uno de los grandes partidos de los dieciseisavos de final. Esperemos que no haga falta café para aguantar despiertos, será señal de que estamos viviendo un buen espectáculo. ¡Vamos allá!
¿Dónde se juega este Holanda-Marruecos?
Este partidazo, a diferencia de la mayoría de dieciseisavos, se juega en México, concretamente en el estadio Monterrey de Guadalupe.