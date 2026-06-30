La historia de la perla de Marruecos en el Mundial cuyo padre derrotó a Nadal y Federer

Neil El Aynaoui es una de las perlas de la selección de Marruecos en este Mundial. El joven jugador de 24 años no ha tenido continuidad en la Roma, pero se está consagrando en esta Copa del Mundo como uno de los mejores mediocentros de su selección. De pequeño empezó jugando al tenis, ya que su padre es el mejor tenista de la historia de Marruecos: Younes El Aynaoui. Ahora es un futbolista al que el mundo del fútbol ya pone sus ojos sobre él.

Marruecos jugará los octavos del Mundial ante Canadá después de vencer a Holanda la pasada madrugada en una eliminatoria épica que se decidió en una dramática tanda de penaltis. Uno de los grandes jugadores del combinado africano sobre el césped fue Neil El Aynaoui.

El Aynaoui es una de las grandes perlas de Marruecos. Tiene solamente 24 años y ya maravilla al mundo con sus actuaciones. Jugó los 120 minutos ante Holanda y se salió. Fue sin duda el mejor jugador de los ‘Leones del Atlas’. Estaba en todas partes del campo.

156 toques de balón, 97% de pases completados, 15 duelos ganados, seis balones recuperados y 38 presiones de alta intensidad son los números de un jugador que se está consagrando en esta Copa del Mundo. Y de qué manera.

La familia El Aynaoui: entre el tenis y el fútbol

El Aynaoui comenzó jugando al tenis hasta los 10 u 11 años. Luego se pasó al fútbol y ya apunta a estrella. Su inicio como deportista fue con una raqueta en la mano, ya que su padre Younes fue el mejor tenista en la historia de Marruecos. La sangre de deportistas de élite la llevan ambos en las venas.

Younes El Aynaoui fue el mejor tenista en la historia de Marruecos durante los años 90 y los 2000. Ganó cinco títulos durante su carrera deportiva, ninguno de ellos fue un Grand Slam: Ámsterdam (1999), Bucarest (2001), Múnich (2001), Casablanca (2002) y Doha (2002).

Fue subcampeón en once torneos más y su récord fue llegar hasta el puesto número 14 del ranking ATP en el año 2003. Pero tiene más logros importantes que no figuran como trofeos. Y es que Younes El Aynaoui fue capaz durante su carrera de ganarle un partido a Rafa Nadal y otro a Roger Federer.

Younes venció a Nadal en la segunda ronda del US Open en el año 2003. Aquel año era la primera vez que el tenista español participaba en el torneo y cayó ante el marroquí. También ganó a un joven Roger Federer en el año 1999 en el Torneo de Gstaad de 1999.