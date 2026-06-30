Marroquíes la lían en las calles de Holanda por el Mundial y la policía carga contra ellos a manguerazos

La victoria de Marruecos ante Holanda en los dieciseisavos del Mundial ha provocado un caos total en las calles neerlandesas. Miles de marroquíes se enfrentaron a los aficionados locales mientras festejaban la clasificación a la siguiente ronda. Toda una locura que acabó con la intervención de la policía, varios detenidos y con la imagen de los cuerpos de seguridad cargando contra ellos a manguerazos.

El partido tuvo emoción hasta el final. Después de que Marruecos forzase la prórroga en el descuento, los Leones del Atlas ganaron en la tanda de penaltis. Un encuentro que generó cada vez más tensión en algunas ciudades con gran afluencia de población marroquí. Uno de los puntos más calientes fue La Haya, donde se presentó más violencia de varios grupos que provocaban destrozos en las calles pese a las advertencias de la policía.

Incluso los marroquíes se enfrentaron a los efectivos, donde un grupo de agentes en moto fueron brutalmente atacados y se vieron obligados a tener que huir, tal y como contó el periodista holandés Owen en sus redes sociales. Se apoderaron completamente de las calles, provocando miedo entre los ciudadanos locales, que tuvieron que salir corriendo y meterse en locales ante las amenazas.

BREAKING VANUIT #DENHAAG. Motoragenten vol aangevallen in de #Schilderswijk. Ze wilde scooter stilzetten. Motoragenten moesten vluchten voor eigen veiligheid. Kijk even de hele video. Reltuig probeerde mij ook te intimideren tijdens filmen. #NedMarok pic.twitter.com/fBbnT5VbcN — Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026

Durante varias horas fue una persecución constante. Cientos fueron detenidos pese a resistirse, y las aglomeraciones continuaron enfrentándose a la policía. Incluso arrancaron adoquines por la mitad para lanzarlos en tono desafiante para apoderarse del control de las ciudades.

Er worden straatstenen doormidden gebroken en gegooid naar de politie. Het is nog altijd chaos in #DenHaag na winst #Marokko. pic.twitter.com/Yi31NEryqJ — Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026

Ante el descontrol provocado por los marroquíes, la policía se vio obligada a tener que desplegar más efectivos y sacar caminos de cisterna para usar agua a presión y disolver a los grupos más radicales que estaban provocando incendios. Todo un infierno en Holanda que acabó con las calles destrozadas como si se hubiera vivido una guerra y no un partido de fútbol.