Así convenció Marruecos a Bouaddi para que rechazara a Francia: «No quería venir hasta que el presidente actuó»

¿Nadie lo había descubierto? Los directores deportivos llevan en un brete desde que Marruecos debutara en el Mundial ante Brasil. «¿Quién es el de la melena?», se debieron preguntar los aficionados de la Canarinha cada vez que Ayyoub Bouaddi (Francia, 2007) iba de un lado a otro. La pregunta debió ser constante, pues el centrocampista fue protagonista perenne. Bouaddi irrumpió y el Mundial ya tiene a su correspondiente revelación a la que tanto foco mediático ofrece.

Su cotización se disparaba por minutos. Pudo triunfar con Francia, país en el que nació y con el que jugó en todas las categorías inferiores de la selección. Incluida la Sub-21, el último escalón antes de la Absoluta. Sin embargo, prospera con Marruecos, país dado por su linaje. Hace algo más de un mes, antes de que el balón echara a rodar en el Mundial, a Ayyoub Bouaddi le sonó el teléfono y al otro lado le hablaba su porvenir.

Nada menos que, Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, con una seductora propuesta. Sumarse con un papel preponderante a un proyecto al alza como es la selección de Marruecos, vigente semifinalista mundialista y campeona del mundo Sub-20. Claro que, a sus 18 primaveras, esos cantos de sirena le sedujeron a primera escucha. Tanto que Bouaddi, cuya decisión hasta ese momento era contraria a realizar el trasvase a los Leones del Atlas, cambió de parecer. «No quería venir hasta que el presidente actuó», cuentan a OKDIARIO fuentes muy cercanas a la Federación de Marruecos.

Prefería seguir quemando etapas con Francia, donde se había formado desde el combinado Sub-16 hasta el Sub-21. Los galos consideraban a Bouaddi un jugador con más futuro que presente, mientras que Marruecos, al contrario. Prueba de ello es que su debut oficial con la selección africana ha sido directamente en el Mundial. Y ante esa dicotomía, una conversación con el presidente marroquí de por medio fue suficiente.

La llamada del cambio

Bouaddi dijo sí y en cuestión de poco más de un mes ha pasado de ser un jugador con gran proyección a diamante del Mundial. Ante Brasil, Bouaddi tocaba y tocaba (60 de 66 pases), recortaba y abría el campo, lanzaba contragolpes, mordía en la presión, hacía coberturas a sus centrales, se asociaba y posicionaba con inteligencia… Lo hacía como si no le costara, con naturalidad y confianza. Refrendó sus prestaciones contra Escocia y volverá a engrasar a su equipo contra Países Bajos en dieciseisavos de final.

Este verano se espera una subasta fuerte por sus servicios. Por ello, su equipo, el Lille, le ha puesto un precio de salida que ronda los 75 millones de euros. OKDIARIO ya desveló que el Real Madrid ha estado presente en los partidos de Marruecos en el Mundial y quedaron fascinados con el mencionado Bouaddi. El equipo blanco es amigo de los Mundiales y un cazador de revelaciones mundialista, que le pregunten a James Rodríguez. Y ahora sus radares se ciernen sobre Bouaddi. El Lille lo tasa en 75 millones de euros. ¿Alguien da más?