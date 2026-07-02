La ‘germanización’ de Austria que amenaza a España en el Mundial

Durante siglos, Austria y Alemania fueron del mismo linaje. Dos territorios amparados bajo una misma nación cuyo núcleo fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Aquella confederación de estados de Europa central y occidental conversaba en alemán, de ahí que el idioma oficial en Austria, pese a la legitimidad del estado moderno austriaco tal y como se conoce hoy, siga siendo el alemán. Su pasado y su lengua ejercen como vasos comunicantes con Alemania. Y su fútbol, también. Austria, rival de España en el Mundial, es un estudiante aplicado de la escuela alemana.

La mitad de su plantilla, 13 de 26, juega en la Bundesliga. Saquen papel y boli. Marco Friedl (Werder Bremen); Philipp Lienhart (Friburgo); Philipp Mwene (Mainz 05); Christoph Baumgartner (Leipzig); Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund); Konrad Laimer (Bayern de Múnich); Dejan Ljubicic (Schalke 04); Alexander Prass (Hoffenheim); Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund); Xavier Schlager (Leipzig); Romano Schmid (Werder Bremen); Nicolas Seiwald); Patrick Wimmer (Hoffenheim); y Michael Gregoritsch (Augsburgo).

Claro que el prisma general todavía habla más alemán. A los 13 futbolistas que actualmente militan en la Bundesliga se suman ocho con pasado en el campeonato alemán. Es decir, 21 de 26 futbolistas han formado alguna de sus etapas futbolísticas en Alemania. David Alaba militó en el Bayern de Múnich. Kevin Danso en el Augsburgo. Stefan Posch y Florian Grillitsch defendieron al Hoffenheim. Alessandro Schopf pasó por Nuremberg, Schalke 04 y Arminia Bielefeld. Paul Wanner fue de la cantera del Bayern al Elversberg y Heidenheim. Marko Arnautovic jugó para el Werder Bremen y Sasa Kalajdzic en el Eintracht de Frankfurt y el Stuttgart.

Y el meta Patrick Pentz fichó por el Bayer Leverkusen en 2023, pero fue cedido inmediatamente al Brøndby y no llegó a debutar en el torneo germano. La internacionalización del fútbol austríaco queda reflejada también en la procedencia de la convocatoria. Sólo el portero Alexander Schlager (Red Bull Salzburgo), el centrocampista Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC) y el delantero Sasa Kalajdzic (LASK) militan en la liga de su país. Los otros 23 desarrollan su carrera en el extranjero, con Alemania como destino para 13 de ellos.

Austria se nutre de Alemania y Alemania se nutre de Austria

Aunque el trasvase de jugadores entre Austria y Alemania es bidireccional. A Alemania van los austriacos consolidados y en Austria aterrizan los alemanes con proyección. Por dos motivos. La cultura semejante entre ambos países y los despachos. En la segunda particularidad emerge la figura de Christoph Freund, un ex futbolista austriaco que fue director deportivo del Salzburgo entre 2015 y 2023 y desde 2023 lo es en el Bayer de Múnich. Freund impulsó el flujo de futbolistas que beneficia a ambos países.

«La Liga austriaca es muy buena para el desarrollo de jóvenes futbolistas. El nivel es alto y el idioma y la cercanía con Alemania hacen que la adaptación resulte más sencilla», dijo en una entrevista concedida a la Bundesliga. Aunque para impulsor de la germanización austriaca, el propio seleccionador de Austria. Ralf Rangnick. Ex jugador alemán que ha dirigido a diez equipos germanos y desde 2022 lidera al combinado austriaco. Cabe resaltar sus más de dos años al frente del Leipzig, equipo principal de la factoría Red Bull que también tiene en cartera al Salzburgo austriaco.

El flujo es más caudaloso entre los citados equipos. Principalmente con destino al Leipzig alemán. Ese viaje han recorrido los Sesko, Seiwald, Szoboszlai, Hee-chan Hwang, Haidara, Upamecano, Keita, Laimer, Gulacsi… Cuando una flor germina con buen poso en Austria, termina de florecer en Alemania. Igual que el talento austriaco. Su última alineación en el Mundial, con ocho futbolistas curtidos en el fútbol alemán, lo demuestra. Unos se nutren de otros. Austria y Alemania, más que vecinos.