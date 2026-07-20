España entera vibra con el triunfo de la selección en la Copa del Mundo 2026. En Madrid, la capital se espera para recibir a los campeones, a su llegada desde Nueva York, para celebrar el mundial en Cibeles, con la afición, punto donde culminará la rúa de celebración, pero ¿a qué hora llegan los jugadores a la fuente de la diosa?

La expedición ya ha llegado al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a bordo de un Airbus A350 de Iberia, el mismo avión que trae a España el trofeo de campeones. Tras la recepción oficial en Barajas, la selección dará comienzo al protocolo institucional con una recepción con parte de la Casa Real a las 16:30 horas y, posteriormente, acudirá al Palacio de La Moncloa para ser homenajeada por las principales autoridades del país.

Cuál es el recorrido de la celebración del Mundial

Después de los actos oficiales, es momento del momento más esperado de la celebración: encontrarse con toda la afición para celebrar unidos. Los campeones recorrerán las calles de Madrid en un autobús descubierto y especialmente diseñado para conmemorar la proeza.

La rúa atravesará algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad hasta desembocar en la plaza de Cibeles, que supondrá el punto y final a un recorrido que arranca en Moncloa cuando terminen las recepciones protocolarias. Seguidamente, el autobús atravesará un recorrido prácticamente en línea recta hasta alcanzar la calle Goya; allí, en su intersección con la calle Serrano, bajará hacia la Puerta de Alcalá hasta llegar a la fuente de la diosa Cibeles.

Qué actos habrá en la celebración de Cibeles

A pesar de ser el culmen del recorrido y no ver a los jugadores hasta bien entrada la noche, la gente que acceda a la fuente a celebrar gozará de varios actos para amenizar la espera a los jugadores. Varios artistas, reconocidos a nivel mundial, harán vibrar a la gente en Cibeles durante toda la tarde. Ana Mena, Aitana o Arde Bogotá son algunos de todos los artistas que actuarán hoy durante la celebración.

Un espectáculo que arrancará a las 18:00, y que mantendrá el ritmo durante toda la tarde con actuaciones musicales, sesiones de DJ y animación para los aficionados.

A qué hora llega la selección española a Cibeles

Será alrededor de las 21:00 horas cuando llegue el instante que quedará grabado para siempre en la memoria de todos los aficionados españoles. La expedición, campeona del mundo, aparecerá sobre el escenario con la Copa del Mundo para ofrecer el trofeo a una afición que ha acompañado a la selección durante todo el torneo.

Este acto pondrá punto y final a un verano histórico para el fútbol español, volviendo a repetir la hazaña de conseguir ser, a la vez, campeones de Europa y del mundo. El cierre perfecto a una conquista heróica que devuelve a España a lo más alto del fútbol global tras dieciséis años de espera por colgarnos la ansiada segunda estrella en el pecho.