España ya está en Dallas para asaltar la final

La selección española ya está en Dallas. La expedición de Luis de la Fuente aterrizó en la ciudad texana a las 22:06 hora local, después de abandonar Los Ángeles tras la clasificación para las semifinales del Mundial conseguida frente a Bélgica. Sin apenas tiempo para celebrar el billete entre las cuatro mejores selecciones del planeta, el combinado nacional ya tiene la mente puesta en el duelo del próximo martes frente a Francia. El equipo volverá a instalarse en el W Dallas Hotel, el mismo cuartel general que utilizó durante los octavos de final contra Portugal, un lugar ya conocido por jugadores y cuerpo técnico que permitirá mantener las rutinas sin apenas cambios.

El viaje pone fin a una intensa estancia en California, donde España eliminó a Bélgica y completó una última sesión de recuperación en las instalaciones de Los Angeles Galaxy. Ahora el foco cambia completamente. Dallas vuelve a convertirse en el centro de operaciones de la selección para preparar uno de los partidos más importantes del ciclo de Luis de la Fuente. Este domingo, la Selección volverá a ejercitarse en el Cotton Bowl, escenario que ya conoce perfectamente después del enfrentamiento ante Portugal. Allí comenzará a diseñarse el plan para intentar frenar a una Francia que llega lanzada y que supondrá la prueba más exigente del campeonato.

España afronta la semifinal con la moral por las nubes y la sensación de haber encontrado su mejor versión en las eliminatorias. Tras superar con autoridad a Austria y demostrar personalidad para dejar en el camino a Bélgica, el siguiente desafío será un gigante como Francia, una selección repleta de talento, velocidad y físico. Luis de la Fuente dispondrá de todos sus internacionales para preparar un encuentro en el que el control del balón volverá a ser una de las grandes claves. El sueño de disputar la final del Mundial ya está a sólo noventa minutos y la cuenta atrás comienza desde este mismo domingo en Dallas.