Cucurella frena a todos

Marc Cucurella volvió a demostrar en Dallas que es uno de los futbolistas más importantes de esta selección española. Hay partidos en los que los focos se los llevan los goleadores y otros en los que el trabajo silencioso acaba siendo igual o más decisivo. El lateral del Real Madrid firmó una actuación de enorme nivel para sostener a España en uno de los encuentros más exigentes del Mundial. Si en otras citas había destacado por su profundidad y capacidad para llegar al área rival, esta vez le tocó sacrificar prácticamente toda su producción ofensiva para convertirse en un auténtico muro por el carril izquierdo.

Luis de la Fuente volvió a confiar plenamente en él y Cucurella respondió como siempre: ofreciendo un rendimiento sobresaliente. Portugal cargó buena parte de su peligro por su banda, con Pedro Neto atacando constantemente los espacios y obligándole a vivir durante muchos minutos muy cerca de su propia área. El internacional español apenas pudo incorporarse al ataque, consciente de que cualquier pérdida o desajuste podía costarle muy caro a la Selección. Fue un partido de máxima concentración táctica, de esos en los que el lateral debe pensar primero en defender y después en atacar.

Eso no significa que desapareciera con el balón. Cuando España conseguía superar la primera presión portuguesa, Cucurella seguía ofreciendo una salida fiable por la izquierda. Completó 34 pases con acierto, dando continuidad a la posesión y evitando complicaciones innecesarias en un encuentro en el que cualquier error podía resultar definitivo. Además, cuando encontró espacio para proyectarse, puso tres de sus cuatro centros con éxito, aunque el contexto del partido impidió que pudiera generar el desequilibrio ofensivo que sí había mostrado en otros encuentros del campeonato.

Su gran actuación llegó, sin embargo, sin balón. El lateral se multiplicó en defensa para ayudar a contener las constantes llegadas de Portugal. Siempre atento a las coberturas, corrigió varias acciones comprometidas y volvió a demostrar una capacidad competitiva extraordinaria. Terminó el encuentro con cinco recuperaciones y siete despejes, cifras que reflejan perfectamente el enorme trabajo que realizó para sostener el resultado cuando los portugueses buscaron el empate con todo en los minutos finales.

Junto a Pedro Porro, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte volvió a formar una línea defensiva prácticamente infranqueable. Entre los cuatro consiguieron dejar sin marcar a una selección repleta de talento ofensivo y con un futbolista de la talla de Cristiano Ronaldo como referencia. España volvió a mantener la portería a cero en una eliminatoria mundialista y buena parte del mérito estuvo en el trabajo colectivo de una defensa que volvió a responder cuando más lo necesitaba el equipo.

Madurez y paciencia

Al finalizar el encuentro, Cucurella resumió a la perfección lo que había sido el partido y también la evolución de la Selección en este Mundial. «Hemos ido de menos a más. Sabíamos que iba a haber momentos de sufrir y estos partidos se deciden por detalles», aseguró el lateral, que destacó la madurez competitiva del grupo para resistir en los momentos de mayor dificultad.

Su actuación volvió a confirmar que es uno de los jugadores más fiables de Luis de la Fuente. No necesita marcar ni asistir para resultar decisivo. Mientras otros acaparan los titulares, Cucurella sigue haciendo el trabajo menos vistoso y más necesario. En un Mundial se necesitan futbolistas capaces de decidir partidos con un gol, pero también jugadores que los ganen defendiendo. Y ante Portugal, el lateral madridista fue exactamente eso: un muro sobre el que España construyó su clasificación para los cuartos de final.