Courtois abre la puerta a jugar su último Mundial en España en 2030: «Sería bonito»

Thibaut Courtois confesó ante los medios de comunicación tras la épica victoria de Bélgica ante Senegal en el Mundial 2026 que sería «muy bonito» poder disputar su última Copa del Mundo dentro de cuatro años, en 2030, en España. También desveló que está deseando que Mbappé y Vinicius muestren su mejor nivel en el Real Madrid de la mano de José Mourinho.

«Jugamos contra el actual campeón de África, sobre el campo, porque en las oficinas es otra cosa. Son un equipo muy bueno y muy fuerte. Nos hicieron daño al principio, hicieron buen gol. Luego creo que éramos mejores, no tuvimos tantas ocasiones claras, pero sí sentíamos que podíamos empatarles. Aunque con el gol de la segunda parte sí sentí que estaba mal el partido. No logramos hacer ocasiones. El míster hizo sus cambios y sabemos que el fútbol es así. Un gol y cambia todo. Lo he vivido muchas veces con el Real Madrid, por lo tanto hoy creía. Hemos empatado y luego con el penalti lo hemos rematado para no ir a penaltis», comenzó declarando el portero belga ante los medios de comunicación tras clasificarse para los octavos de final del Mundial.

«Teníamos preparados los penaltis. El segundo entrenador de porteros ya estaba organizando todo. Los dos equipos estábamos yendo a los penales. No pasó casi nada en la prórroga. Y al final ha llegado ese penalti», añadió Courtois sobre la remontada épica de Bélgica.

Courtois también comentó su gran parada ante Senegal con 2-0 abajo: «Es un partido jodido personalmente. Porque te llegan poco y te meten dos goles. Pero hay que seguir creyendo y pienso que tuve una buena parada ante Mané, y justo después marcamos gol. Personalmente, es bonito ver eso. Las ganas y el esfuerzo del equipo hasta el final es otro. Hemos hecho un gran partido. Si nos toca USA, juegan en casa, pero en el Mundial siempre pasan cosas bonitas».

«Es un orgullo llegar aquí. En Bélgica soy el que más partidos tiene en un Mundial. Ojalá pueda aumentarlo un poco. Quizás nos pueda tocar España en cuartos, así que a ver qué pasa ahí. Ya veremos si sigo en cuatro años en la selección. Pero la verdad es que jugar un último Mundial en España, que es mi casa, también sería bonito. Pero son cosas para más tarde», confesó Courtois.

El portero del Real Madrid también habló de su club: «A Cucurella le he seguido en Instagram, pero no me ha seguido de vuelta. Todavía no está en el grupo de WhatsApp ni nada. Con alguno he hablado. Con Mbappé más, que está on fire. Con Vini también. Que sigan marcando sus goles aquí y luego con el Madrid también. Son dos jugadorazos increíbles. Espero que hagamos cosas bonitas con el mister y consiga juntarles. Tenemos un equipazo».