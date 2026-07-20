Cómo hacer tops con la bandera de España para llevar el mejor outfit a la celebración si no tienes camiseta

Tras la victoria de España en el Mundial 2026 en el día de ayer, ha aumentado la búsqueda de ideas para vestir los colores de La Roja durante los festejos de esta tarde-noche. Esto surge porque numerosos aficionados no han conseguido hacerse con la camiseta oficial. Por eso, el vídeo de TikTok publicado por la influencer Lidia Ruiz se ha convertido en uno de los más comentados debido a un tutorial sencillo que muestra tres formas diferentes de convertir una bandera de España en un top utilizando un brazalete. Además, sólo se necesitan unos movimientos, sin necesidad de realizar una preparación compleja.

Las tres formas de ponerse la bandera

La influencer detalla que son tres las maneras de colocarse la bandera de España en el torso:

El top de cuello halter : la creadora de contenido enseña cómo transformar la bandera en un top halter. Esto consiste en pasar los extremos por detrás del cuello antes de anudarlo. Un diseño que ofrece una mayor sujeción y crea un escote diferente , parecido al de las prendas tendencia del verano. Además, opta por mostrar en un supuesto cuarto diseño de top una manera más moderna de llevar el cuello halter al dejar un lado de la bandera saliente hacia un lateral.

: la creadora de contenido enseña cómo transformar la bandera en un top halter. Esto consiste en pasar los extremos por detrás del cuello antes de anudarlo. Un diseño que ofrece una y crea un , parecido al de las prendas tendencia del verano. Además, opta por mostrar en un supuesto cuarto diseño de top una manera más moderna de llevar el cuello halter al dejar un lado de la bandera saliente hacia un lateral. El diseño cruzado : la bandera se cruza sobre el pecho antes de realizar los nudos, creando un efecto más estilizado y ajustado al cuerpo . Una alternativa pensada para aquellas personas que quieren algo diferente.

: la bandera se cruza sobre el pecho antes de realizar los nudos, creando un y . Una alternativa pensada para aquellas personas que quieren algo diferente. El clásico top palabra de honor con el anudado en el centro del pecho: colocando la bandera alrededor del pecho y realizando un nudo en la espalda para sujetarla mejor. Por eso, el resultado es una especie de top de palabra de honor, uno de los estilos más sencillos y cómodos para aguantar las altas temperaturas durante las celebraciones. Este diseño deja los hombros al aire y es una buena forma de combinar la bandera con pantalones vaqueros, faldas o shorts.

La alternativa a la camiseta

El éxito de este vídeo, protagonizado por Lidia Ruiz, llega cuando numerosos aficionados buscan alternativas para celebrar la conquista del Mundial sin necesidad de comprar la equipación oficial de La Roja. Además, los comentarios resaltan la facilidad y sencillez de estos outfits, poniendo sobre la mesa una alternativa basada en tres estilos utilizando sólo una bandera de tela y unos nudos sujetados por un brazalete.

¿Por qué surge esta moda?

Esta moda se suma a la celebración del Mundial 2026 y las redes sociales han sido las verdaderas protagonistas silenciosas, las cuales se han llenado de tutoriales de maquillaje, peinados y estilismos inspirados en los colores de la selección española. Por lo tanto, este vídeo corrobora que con un simple toque de creatividad y una bandera se puede hacer un outfit que se convierta en uno de los protagonistas de esta noche histórica en la que millones de españoles saldrán a las calles junto a sus jugadores para celebrar la segunda estrella de La Roja.