Así entregó Infantino a España los anillos de campeones del mundo ¡valorado en más de 10.000 euros!

España ya tiene su segunda estrella y el primer anillo de campeones de la historia de los Mundiales. La FIFA confirmó que el campeón de esta edición de la Copa del Mundo se llevaría, además del trofeo, un anillo de campeón, como en la NBA y en la NFL. Los flamantes campeones del mundo recibieron de manos de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, su correspondiente anillo de campeones.

La cuenta oficial del mandatario suizo publicó un vídeo del presidente entregando el trofeo de campeones en miniatura a cada uno de los integrantes de la selección española, incluido el seleccionador Luis de la Fuente. Y se dejó lo mejor para el final. Al final del vídeo se puede ver cómo el presidente le entrega el anillo de campeones al capitán de España, Rodrigo Hernández.

Infantino bajó al vestuario de la Selección en medio de la celebración para entregarles los trofeos individuales a cada uno de ellos, además de mostrarles el anillo que se van a llevar por haber salido campeones del mundo. «El trofeo más codiciado del deporte y un anillo exclusivo apto para los campeones del mundo. ¡Premios a valorar de por vida!», publica la web de la FIFA sobre esta edición exclusiva.

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Esto es una tradición en Estados Unidos, tanto en la NBA como en la NFL, y el máximo organismo del fútbol mundial ha querido tener un guiño con el país norteamericano regalando anillos a los campeones. Ahora, los jugadores tendrán que encargar el suyo en función de la talla.

«Solo se fabrica el diseño de los campeones. Cada anillo de campeón de España se numera según el orden de llegada de los pedidos: los números más bajos disponibles se asignan a los siguientes pedidos. En unos días se enviarán los formularios para indicar la talla; la producción comenzará una vez finalizado el proceso de tallaje». Este anillo está valorado en 12.000 dólares (10.492 euros).