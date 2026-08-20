Los veterinarios no paran de repetirlo: hay un alimento perfectamente saludable para ti que puede ser mortal para tu perro

Existen alimentos que forman parte habitual de la dieta humana y que, pese a parecer completamente inofensivos, pueden representar un serio peligro para los perros. Entre ellos se encuentran las nueces de macadamia. Ante una ingestión accidental, especialmente si se desconoce la cantidad consumida, la opción más prudente es consultar rápidamente con un veterinario.

Los síntomas de intoxicación por nueces de macadamia en perros suelen aparecer entre las primeras horas después de la ingestión y pueden incluir debilidad, dificultad para caminar, falta de coordinación, temblores, vómitos, decaimiento y somnolencia.

El alimento que puede ser mortal para tu perro

Las nueces de macadamia son un alimento habitual en nuestra dieta, las cuales podemos consumir solas o incorporándolas a numeras recetas. Teniendo esto en cuenta, el riesgo del que advierten los expertos no siempre se encuentra en el hecho de ofrecer este alimento al perro, sino que el animal pueda acceder accidentalmente a él.

El problema es que los perros no toleran las nueces de macadamia de la misma manera que nosotros. Sin embargo, conviene aclarar que su toxicidad no se debe al cianuro ni a los glucósidos. La sustancia responsable de la intoxicación todavía no se ha identificado con precisión, pero incluso cantidades relativamente pequeñas pueden provocar una intoxicación. Uno de los signos más característicos es la debilidad, que puede afectar especialmente a las patas traseras y hacer que el perro tenga dificultades para mantenerse en pie o caminar con normalidad.

También pueden aparecer vómitos o decaimiento, falta de coordinación, temblores y un aumento de la temperatura corporal. En algunos animales pueden observarse además rigidez muscular y un ritmo cardíaco elevado. Los primeros síntomas suelen aparecer relativamente pronto después de la ingestión, en muchos casos dentro de las primeras 12 horas.

El peligro también está en los productos elaborados

Una de las principales dificultades para prevenir este tipo de intoxicaciones es que las nueces de macadamia no siempre aparecen de forma evidente. Pueden estar presentes en galletas, chocolates, tartas, dulces, helados, panes y mezclas de frutos secos, entre otros alimentos. Por eso, dejar un paquete de galletas sobre una mesa puede representar un riesgo si contiene nueces de macadami y el perro consigue acceder a él.

Además, algunos productos que contienen macadamia pueden incorporar otros ingredientes peligrosos para los perros. El chocolate, por ejemplo, también puede provocar intoxicaciones y, dependiendo de la cantidad y el tipo de chocolate ingerido, puede causar síntomas neurológicos y cardiovasculares graves.

«No se preocupe si su perro se ha comido una chocolatina o se ha zampado la última onza de una tableta de chocolate, ya que ésto no aporta una dosis de teobromina lo suficientemente alta como para hacerle daño. Sin embargo, si tiene un perro pequeño que se ha comido una caja de bombones, debe llevarlo al veterinario inmediatamente. Y si se trata de chocolate negro o amargo, en cualquier cantidad, es mejor pecar de cauteloso. El alto nivel de teobromina que tiene el chocolate negro hace que se necesite sólo una pequeña cantidad para que perro resulte envenenado: tan sólo 25 gramos pueden ser suficientes para envenenar a un perro de 20 kilos», explican desde Hill’s Pet Nutrition.

Otros frutos secos

Entre los frutos secos que pueden ofrecerse a los perros de manera ocasional se encuentran los cacahuetes naturales sin sal, los anacardos sin cáscara, las castañas cocidas y peladas, las avellanas completamente peladas y las nueces de Brasil en pequeñas cantidades. También puede darse mantequilla de cacahuete siempre que sea natural y no contenga xilitol, azúcar, sal ni otros aditivos.

Por otro lado, las almendras dulces y los pistachos requieren mayor precaución y sólo se deben ofrecer de forma muy ocasional. Las almendras pueden provocar molestias digestivas, por lo que conviene ofrecerlas peladas y pequeñas cantidades. En el caso de los pistachos, es fundamental evitar versiones saladas, condimentadas o procesadas.

Lista de alimentos tóxicos

La cebolla y el ajo contienen compuestos azufrados que pueden dañar los glóbulos rojos de los perros y provocar anemia. La toxicidad depende de la cantidad ingerida y del tamaño del animal, aunque la cebolla resulta más peligrosa. Crudos, cocinados o en polvo, pueden causar problemas si se consumen en cantidades elevadas. Entre los síntomas aparecen vómitos, diarrea, letargo, dificultad respiratoria, taquicardia y orina rojiza o anaranjada, que pueden tardar varios días en manifestarse.

Las uvas y las pasas son alimentos potencialmente muy tóxicos para los perros y pueden provocar una lesión renal aguda, incluso tras ingerir cantidades relativamente pequeñas. Los principales signos de intoxicación pueden incluir pérdida de apetito, decaimiento, vómitos, diarrea y una disminución de la producción de orina. Por precaución, debe evitarse ofrecer cualquier variedad de uva o pasa al perro.

El aguacate contiene persina, un compuesto que puede resultar perjudicial para los perros, aunque la pulpa contiene cantidades relativamente bajas. Su consumo puede provocar malestar digestivo, vómitos y diarrea, mientras que el hueso supone un peligro adicional por su tamaño y dureza.