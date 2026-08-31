Los veterinarios coinciden: si tienes niños en casa, esta raza de perro no es recomendable porque puede estresarse

Determinar cuántas razas de perro existen exactamente en el mundo no es una tarea sencilla, ya que existen numerosos matices y diferencias según los criterios utilizados. La cifra más reconocida procede de la Federación Cinológica Internacional (FCI), que reconoce oficialmente 343 razas caninas. No obstante, esta cantidad puede variar con el tiempo, puesto que cada año se registran y reconocen nuevas razas, por lo que el número real podría ser mayor.

Los grupos reúnen razas con características muy diferentes. Encontramos perros pastores y boyeros; pinscher, schnauzer, molosoides y boyeros suizos; terrier; teckel; spitz y perros primitivos; sabuesos y perros de rastreo; perros de muestra; cobradores, levantadores y perros de agua; perros de compañía; y, finalmente, lebreles. Esta clasificación permite conocer mejor sus orígenes, aptitudes, comportamiento y necesidades.

La peor raza de perro para una familia con niños

En hogares con niños pequeños, el veterinario Adrián Conde recomienda evitar una raza en particular: el Border Collie. El principal motivo es su extraordinaria capacidad de trabajo y un nivel de energía muy superior a la media. Al convertirlo exclusivamente en animal de compañía, podríamos estar limitando buena parte de sus instintos naturales. Si bien no es una raza agresiva, aunque sí presenta unas necesidades físicas y mentales más exigentes que muchas otras razas, ya que se ha utilizado tradicionalmente para el pastoreo, una actividad que ha potenciado sus habilidades físicas y cognitivas.

«No recomiendo tener un Border Collie en casa con niños porque puede estresarse», explica. De lo contrario, pueden aparecer determinadas conductas asociadas al estrés crónico. Asimismo, recuerda que «aunque haya niños en casa, los perros los cuidan los adultos, no los niños», una idea que no siempre se tiene en cuenta.

En la misma línea, Mónica Corchado, directora y fundadora de Dog Coaching y del Instituto Dog Coaching, tiene muy claro a quién recomienda esta raza: «a una persona activa, tanto física como mentalmente, con muchas ganas de aprender ejercicios y retos nuevos para hacer con su perro, personas a las que les guste irse de senderismo frecuentemente o ejercicio físico de forma regular, pero que no se queden en lo físico, sino que como he comentado en varias ocasiones, la estimulación mental es imprescindible en el Border Collie».

Ahora bien, ¿puede un Border Collie convivir con niños? Sí. La advertencia de los expertos no quiere decir que todos los Border Collie sean incompatibles con los más pequeños. Un animal con una buena socialización desde cachorro, educado y con sus necesidades físicas y mentales cubiertas puede convivir sin problemas con una familia. Esta raza suele adaptarse mejor a hogares activos, donde puedan proporcionarle ejercicio diario, entrenamiento y suficiente estimulación mental constante.

Border Collie

El Border Collie es una raza canina reconocida especialmente por su gran inteligencia y elevado nivel de energía. Este perro pastor sobresale por su capacidad de trabajo y su facilidad para aprender nuevas órdenes con rapidez. Procedente de las regiones fronterizas entre Escocia e Inglaterra, se hizo especialmente conocido por su habilidad para controlar y pastorear rebaños de ovejas.

Es un perro activo y fiel, ideal para personas que disfrutan de las actividades al aire libre y de una convivencia dinámica. Su abundante pelaje y mirada atenta son algunos de sus rasgos más característicos, mientras que su extraordinaria capacidad para resolver tareas complejas le ha permitido destacar en numerosas disciplinas y competiciones caninas.

Historia

Los Border Collie descienden de diferentes razas de perros pastores y ovejeros de Inglaterra y Escocia. Su origen se sitúa en el siglo XVII, aunque, curiosamente, no obtuvieron reconocimiento oficial hasta el siglo XX. La palabra «Collie» hace referencia a los perros pastores y procede del dialecto escocés.

Con el desarrollo de la raza, aparecieron distintas variedades vinculadas a determinadas zonas geográficas: perros pastores galeses, perros pastores del norte, collies de las tierras altas y collies escoceses. En 1860 se celebró en Inglaterra la segunda exposición canina, donde se presentaron varios ejemplares de perros pastores escoceses.

Cuidados

El Border Collie necesita mantenerse activo, jugar y hacer ejercicio de forma habitual, razón por la cual una raza que exige una dedicación considerable para cubrir adecuadamente tanto sus necesidades físicas como mentales. Son perros que disfrutan enormemente de las actividades al aire libre, especialmente de las caminatas largas y las sesiones de trote o carrera.

Gracias a su inteligencia, disfruta especialmente de los desafíos mentales y de los juegos que requieren pensar y resolver problemas. Los rompecabezas interactivos y los juguetes dispensadores de comida son muy buenas opciones para mantenerlo entretenido y permitirle utilizar su ingenio.

Respecto a la alimentación, necesita una dieta equilibrada que le proporcione las calorías y los nutrientes esenciales en las cantidades adecuadas para mantener su elevado nivel de energía. En este sentido, resulta fundamental adaptar su dieta a las necesidades particulares de cada ejemplar, teniendo en cuenta factores como el ejercicio que realiza diariamente, su peso, su edad y su estado de salud.