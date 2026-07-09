¿Reconocen los perros a sus madres después de años sin verlas? Los veterinarios lo confirman
El vínculo madre-hijo en el mundo canino se vuelve irrompible gracias a la evolución
Los perros que se alegran al ver a sus dueños llegar a casa no sólo muestran felicidad: éste es su verdadero significado
Aviso urgente de los veterinarios a los dueños de perros: jamás dejéis que beban este agua
Desde su nacimiento hasta que cumplen dos meses es el tiempo mínimo que, por lo general, un cachorro de perro pasa con su madre. Muchos de los cachorros no vuelven a ver a sus progenitoras hasta después de mucho tiempo, o incluso nunca.
Esos dos meses (por ley) que los cachorros pasan con sus madres son de vital importancia para su desarrollo, ya que se alimentan de la leche materna, aprenden a controlar su mordida jugando con sus hermanos y su madre les enseña ciertas pautas y comportamientos.
Muchos de los perros que son separados prematuramente suelen desarrollar miedos, ansiedad por la separación y agresividad hacia otros perros.
Tras su separación, después de 8-10 semanas, los cachorros de las camadas suelen ser adoptados y dejan de convivir con su familia canina para pasar a convivir con su familia humana. Muchos dueños tienen la posibilidad de mantener contacto con los dueños de la madre del cachorro y volver a juntarlos después de meses o años.
El lazo más fuerte: madre e hijo
Muchos estudios veterinarios confirman de forma rotunda que después de años el lazo afectivo entre la madre y el cachorro no se pierde, y los cachorros son capaces de reconocer a sus madres. Este lazo se mantiene de por vida gracias a su olfato, el cual registra el olor de su madre bajo el concepto de memoria asociativa y emocional.
Las investigaciones del doctor Peter Herpper de la Queen’s University de Belfast demostraron que el 76% de los perros adultos prefirió mantas impregnadas del olor de su madre biológica antes que el olor de perras desconocidas de la misma raza y edad.
A la hora del reencuentro, el reconocimiento se produce en ambas direcciones: la madre tiene la capacidad de reconocer a su cachorro gracias a las oleadas de oxitocina durante el parto y la lactancia, que fijan una conexión entre ellos que le hace posible reconocerlos a futuro. Este mismo estudio demostró que el 78% de las madres identificaba el olor de sus hijos ya adultos tras más de dos o más años de separación.
¿Cómo es el reencuentro canino madre e hijo?
Este reencuentro no se inicia con un saludo común. En primer momento, el olfateo de cara y zona genital es más analítico y profundo. Una vez se reconocen, muestran menos tensión corporal, disminuyen posturas de alerta y es frecuente un movimiento de cola relajado. Incluso las perras que suelen ser distantes con otros animales, suelen registrar una alta tolerancia hacia sus antiguos cachorros.
¿Los perros reconocen a sus hermanos?
Este vínculo afectivo entre hermanos es mucho más débil. Según investigadores y veterinarios, si los hermanos son separados después de las 8 semanas que pasan con la madre, no reconocerán a sus hermanos pasados dos años, a menos que hayan convivido juntos.
Este lazo carece de un mecanismo de reconocimiento blindado evolutivamente para la supervivencia de la especie, como lo es el lazo filial (madre-hijo).