Si hay algo que realmente llama la atención de los gatos es que son animales extremadamente limpios. Pueden pasarse hasta cuatro horas diarias aseándose para eliminar los parásitos de su piel. Es algo innato en ellos, que hacen desde las seis semanas de vida. Si observamos el «ritual de aseo» de los mininos, es fácil darse cuenta de que siguen unos pasos establecidos: primero la cabeza, luego siguen por la espalda y finalizan en la base de la cola.

Ahora bien, aunque los gatos se asean por sí ismos, los dueños tenemos de que preocuparnos de cepillar a nuestra mascota, sobre todo si tiene el pelo largo. Hay que hacerlo un par de veces a la semana para evitar los enredos y eliminar el polvo y los pelos muertos. Además, el cepillado tiene un efecto relajante en los felinos, y también mejora su circulación sanguínea.

Así es la lengua de los gatos

La lengua de los gatos está cubierta de pequeñas espinas puntiagudas que tienen un papel muy importante durante el aseo de los aimales. Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en cada una de las pupilas hay una cavidad interna que recoge la saliva de la boca y la distribuye en el pelaje a través de los lametones.

La lengua deposita casi la mitad del 50% de la saliva en el pelaje. Esto, además de para asearse, les sirve a los mininos para regular la temperatura de su cuerpo y para refrescarse.

Aseo y limpieza

La principal razón por la que los gatos se lamen el pelaje es por la limpieza. Los felinos son grandes expertos en acicalarse desde que son muy pequeños. Una vez cumplen las seis semanas, saben lavarse solos por completo, del mismo modo que lo hacen los adultos.

Lamer también le ayuda a mejorar la circulación sanguínea, además de ayudarles a esparcir el sebo a través de su pelaje.

Debemos prestar mucha atención a la forma en la que se asea nuestro mejor amigo. Si en algún momento notamos que lo hace en exceso, mordiendo, lamiendo o incluso arrancándose el pelo, podría deberse a altos niveles de estrés. Lo mejor es consultar con un especialista.

Por último, cabe señalar que los gatos son animales muy dormilones, que pueden pasarse 14 horas al día durmiendo. Cuando están despiertos, pasan buena parte del tiempo lamiéndose para estar limpios y frescos.