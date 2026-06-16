Las mejores playas de Galicia para ir con tu perro este verano 2026

Antes, muchas de las playas para perros solían ser calas aisladas o zonas de piedra poco accesibles. Sin embargo, hoy en día cada vez es más habitual encontrar arenales amplios, con arena fina, buena ubicación y aguas limpias donde también pueden disfrutar los perros sin problema.

La disponibilidad es un factor clave, ya que algunas playas sólo permiten el acceso con perros entre octubre y abril, mientras que otras restringen su uso a franjas horarias concretas, como por ejemplo de 20:00 a 08:00 horas. Otro aspecto relevante es el tipo de arena y el estado del agua, ya que hay playas de arena fina, arena gruesa o incluso zonas de cantos rodados, además de aguas más tranquilas o con mayor oleaje según la zona.

Playas de Galicia donde puedes ir con tu perro

En algunas playas está prohibido el acceso con perros por motivos higiénicos, de protección del entorno natural o para garantizar la convivencia con otros usuarios, especialmente en temporada alta. Esta restricción suele aplicarse sobre todo entre los meses de mayo y septiembre, cuando la afluencia de visitantes en la costa es mayor y muchas familias acuden con niños.

Esto no significa que los perros no sean bien recibidos en las zonas de costa, sino todo lo contrario: cada vez existen más espacios habilitados como áreas caninas o playas pet friendly. En estos lugares, los perros pueden disfrutar libremente del entorno, correr por la arena o bañarse en el mar sin problemas, siempre dentro de las normas establecidas.En algunos casos, incluso se han flexibilizado ciertas normas, permitiendo mayor libertad de movimiento en playas autorizadas para perros.

La Ley de Costas determina que son los Ayuntamientos los encargados de «mantener las condiciones de limpieza y salubridad de las zonas de baño, de colocar carteles informativos con las características, infraestructuras y medidas de seguridad». Es decir, que son los Consistorios los que deben crear playas caninas, debidamente señalizadas.

En Galicia, la Xunta indica lo siguiente: «Las autoridades municipales limitarán o prohibirán, en su caso, las zonas y horas en que podrán circular o permanecer los perros y otros animales sobre los parques, playas y otros espacios públicos, especialmente los frecuentados por niños, de sus respectivos términos municipales. Se prohibe expresamente la presencia de animales en las piscinas públicas, durante la temporada de baños.»

La Coruña : playa canina de Ares, playa del Arenal (A Pobra do Caramiñal), playa de la Magdalena (Cabanas), playa de Bens (A Coruña), calas entre Punta Aguiúncho e Pedra da Igrexa dos Mouros (Ribeira), playa de Couso (Ribeira).

: playa canina de Ares, playa del Arenal (A Pobra do Caramiñal), playa de la Magdalena (Cabanas), playa de Bens (A Coruña), calas entre Punta Aguiúncho e Pedra da Igrexa dos Mouros (Ribeira), playa de Couso (Ribeira). Pontevedra : playa de O Espiño (O Grove), playa de O Portiño (O Grove), playa de Cesantes (Redondela), playa de Chapela (Redondela), playa de A Foz (Vigo), playa de A Calzoa (Vigo), playa de O Castelete (Vilagarcía de Arousa), playa de Cunchiña (Cangas do Morrazo).

: playa de O Espiño (O Grove), playa de O Portiño (O Grove), playa de Cesantes (Redondela), playa de Chapela (Redondela), playa de A Foz (Vigo), playa de A Calzoa (Vigo), playa de O Castelete (Vilagarcía de Arousa), playa de Cunchiña (Cangas do Morrazo). Lugo: playa de Tupide (Foz), playa de Punta Corveira (Barreiros), playa de O Penoural (Burela), playa de Seiramar (Viveiro).

La Coruña

La playa de Bens es una de las más conocidas de la ciudad gallega. Es muy tranquila y se permite la entrada a perros durante todo el año, siempre bajo supervisión de sus dueños. Tiene fácil acceso y aparcamiento cercano, lo que la convierte en una opción muy cómoda.

En Ares se ha habilitado un tramo específico de playa donde los perros pueden acceder durante todo el año, incluida la temporada estival, siempre que vayan controlados o atados según normativa municipal. Es una playa de arena fina y aguas tranquilas, muy agradable para pasear con mascotas.

Pontevedra

En O Grove hay varias zonas habilitadas donde los perros son bienvenidos todo el año, como O Portiño y O Espiño, además de otras calas cercanas. Ésta es una de las zonas más consolidadas de Galicia para turismo pet friendly.

Lugo

Una de las playas caninas más emblemáticas de la Mariña lucense es la playa de Punta Corveira. Los perros pueden disfrutar con bastante libertad en un entorno natural impresionante. En algunos tramos incluso hay servicios pensados para mascotas, lo que la hace especialmente cómoda para pasar el día.

La playa de O Penoural, situada en pleno núcleo urbano de Burela, permite el acceso de perros durante todo el año. Es pequeña pero muy práctica para paseos diarios o paradas rápidas. Cuenta con buen acceso y un entorno fácil para moverse con mascota sin complicaciones.

Al visitar las playas para perros en Galicia, es importante respetar unas normas básicas de convivencia:

Consulta los horarios de acceso y respétalos.

Lleva siempre bolsas para recoger los excrementos.

Mantén a tu mascota bajo control, especialmente en zonas compartidas.

Evita que ladre o moleste a otras personas o animales.

Finalmente, recuerda que exponer al perro al sol durante muchas horas, especialmente si tiene el pelaje grueso, puede resultarle perjudicial, ya que los perros tienen pocas glándulas sudoríparas y regulan peor la temperatura corporal que los humanos. Por eso, es importante ofrecerle siempre una zona de sombra donde pueda descansar.