Las mejores playas de Cataluña para ir con tu perro este verano 2026

Este verano, Cataluña tendrá 50 playas habilitadas para perros repartidas en 43 municipios costeros, una cifra muy similar a la de 2025. Cada vez son más las localidades que apuestan por habilitar espacios específicos para que los animales de compañía puedan disfrutar de la playa. Respecto a la distribución territorial, el Maresme es la comarca con más playas habilitadas para perros en Cataluña.

En total, reúne 13 espacios autorizados y cerca del 80% de sus municipios costeros cuentan con alguna zona en la que se permite el acceso con animales de compañía. En el extremo opuesto se encuentra la Selva, que un año más se mantiene como la única comarca litoral catalana sin ningún espacio habilitado para animales durante la temporada estival este 2026.

Playas para perros en Cataluña en 2026

La mayoría de las playas de Cataluña permiten el acceso de animales de compañía durante todo el día entre principios de junio y finales de septiembre. Sin embargo, algunos ayuntamientos establecen limitaciones horarias y sólo autorizan el acceso o el baño con mascotas en determinadas franjas horarias.

Es el caso de las tres playas habilitadas para perros de San Pol de Mar (Maresme), donde las mascotas únicamente pueden acceder entre las 20:00 y las 08:00 horas. La misma restricción horaria se aplica al tramo de playa del Prat de Llobregat destinado a mascotas.

En Altafulla, la normativa es distinta: los perros pueden acceder de 07:00 a 08:30 horas y de 22:00 a 23:30 horas. Por su parte, en Alcanar, la playa de La Platjola autoriza el baño con perros entre las 11:00 y las 18:00 horas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Estos son algunos ejemplos de las regulaciones horarias que aplican los municipios que permiten el acceso de mascotas a sus playas.

Gerona

Playa de la Rubina (Castellón de Ampurias – Ampuriabrava)

Playa para perros de Rosas

Playa del Rec del Molí (La Escala)

Playa de Puerto de la Selva

Zona habilitada de Llansá

Playa de Colera

Espacio habilitado de Portbou

Playa Grande de Cadaqués

Playa de Es Sortell (Cadaqués)

Cala Vallpresona (San Martín de Ampurias)

Playa de Els Griells (Torroella de Montgrí)

Cala del Nido (Mont-ras)

Playa de San Jorge (Calonge y San Antonio)

Barcelona

Malgrat de Mar

Pineda de Mar

Calella

San Pol de Mar

Canet de Mar

Arenys de Mar

Caldas de Estrach

Mataró

Vilasar de Mar

Premiá de Mar

Masnou

Montgat

Ocata (Masnou)

Playa de Levante (Barcelona)

Playa para perros de El Prat de Llobregat

Playa para perros de Gavá

Playa de Belis (San Pedro de Ribas)

Espacio habilitado de Sitges

Tarragona

Playa de Les Madrigueres (Vendrell)

Playa de La Pineda (Vila-seca)

Playa del Milagro (Tarragona)

Playa Larga (Tarragona)

Playa de Altafulla

Playa para perros de Torredembarra

Playa de la Ribera de Alforja (Cambrils)

Playa Punta del Río (Montroig)

Playa para perros de Salou

Cala Bon Caponet (Ametlla de Mar)

Playa de Pixavaques (Ametlla de Mar)

Playa del Arenal (Ampolla)

Playa de Riumar (Deltebre)

Playa de La Platjola (Alcanar)

Playa de Eucaliptus (Amposta)

Playa de Migjorn (San Jaime de Enveija)

Playa de Garbí (San Carlos de la Rápita)

Otras playas destacadas del Delta del Ebro

Playa del Trabucador

Playa de La Marquesa

Playa del Serrallo

Playa del Fangar

Playa de la Balsa de Les Olles

Playa de Cap Roig

Playa de Les Avellanes

De todas las comarcas catalanas con costa, sólo una no dispone de ninguna playa urbana habilitada para el acceso de animales durante el verano. Se trata de la Selva, donde ninguno de sus tres municipios litorales (Blanes, Lloret de Mar y Tossa de Mar) cuenta actualmente con un espacio de este tipo. En Blanes, durante el pasado invierno se llevó a cabo una prueba pilotocon una zona de 5.500 metros cuadrados destinada a perros. Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido no mantener este espacio durante los meses de verano, aunque tiene previsto volver a habilitarlo en otoño.

Consejos prácticos

Al igual que las personas, los perros necesitan hidratarse y alimentarse en la playa. Es importante llevar agua fresca en cantidad suficiente y un recipiente para que puedan beber con facilidad. También se pueden incluir snacks o su pienso habitual. Conviene evitar alimentos que puedan provocarles problemas digestivos, como helados o ciertas frutas.

Cabe recordar, que el sol puede ser muy perjudicial, especialmente para perros de pelo corto, así que lo ideal es acudir a primera hora de la mañana o a última de la tarde, cuando las temperaturas son más suaves. Aunque tengan pelo, hay áreas más expuestas como el hocico, las orejas, el vientre o las almohadillas. Se recomienda aplicar protector solar específico para perros.

El mar puede ser peligroso por las olas, las corrientes o las rocas, por lo que es fundamental no perder al animal de vista y acudir inmediatamente si se aleja o tiene dificultades. Finalmente, después de la playa, es recomendable lavar al perro con agua dulce y un champú adecuado para eliminar sal y arena.