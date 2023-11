Los mejores consejos para bañar al perro en casa

Es un error común creer que los perros necesitan bañarse con la misma frecuencia que los humanos. Claro que esto no significa que no haya que bañarlos nunca. De hecho, bañar a un perro con la periodicidad adecuada resulta beneficioso para él, ya que ayuda a eliminar el mal olor, la suciedad y los agentes patógenos que pueden estar presentes en su pelaje.

La frecuencia del baño para un perro varía según varios factores, como el tipo de pelaje, la edad, la estación del año y la salud general de la mascota. Los canes que tienen el pelaje corto y gozan de buena salud requieren menos baños que aquellos con pelaje largo y propenso a ensuciarse. Además, en determinadas épocas del año es posible que el perro se ensucie más rápido y necesite baños más regulares para mantener su higiene, como por ejemplo en otoño, cuando las lluvias son frecuentes.

Bañar al perro en casa: consejos a tener en cuenta

Es fundamental elegir el momento adecuado, en el que el animal esté tranquilo. Comienza mojándolo completamente con agua tibia, evitando que el agua entre en sus oídos y en su boca. Aplica el champú por todo el cuerpo, enjabonando bien y prestando especial atención a las áreas sucias o con mal olor.

Después de aplicar el champú, enjuaga meticulosamente al perro para que no queden residuos de jabón en su piel, lo que podría causar irritación. Es importante ser delicado al enjuagar alrededor de la cabeza y el cuello. Una vez enjuagado, seca al perro con una toalla suave para evitar dañar su piel y pelaje.

Algunos canes toleran bien el secado con un secador de pelo a baja temperatura, pero es crucial mantener una distancia segura para evitar quemaduras. Durante el proceso de secado, cepilla el pelaje para evitar nudos y enredos.

¿Cómo elegir el mejor champú?

Para elegir el champú más adecuado para tu perro, debes tener en cuenta su edad, tipo de pelaje y necesidades específicas. Siempre es recomendable consultar a un veterinario o a un especialista en cuidado de mascotas para obtener recomendaciones específicas basadas en las necesidades individuales de tu perro.

Es fundamental tener en cuenta que no hay que bañar a lo canes con champú de humanos, ya que los productos formulados para humanos tienen un pH diferente que puede causar irritación en la piel sensible de los perros. El champú neutro es el más versátil, especialmente aquellos que no tienen necesidades especiales de cuidado de la piel o del pelaje.