El mejor remedio casero para las quemaduras en las almohadillas del perro

Si tienes un perro como mascota, debes saber que las almohadillas son una de las partes más delicadas de su cuerpo, y por este motivo debes tener especial cuidado con ellas durante los meses de verano. El asfalto es el principal peligro para las almohadillas del perro, y si sufre quemaduras hay varios remedios caseros que son muy efectivos.

Lo más importante es actuar a la mayor rapidez posible. Lo primero es lavar las quemaduras en las almohadillas con abundante agua tibia y jabón pH neutro. Es fundamental que queden bien limpias para evitar posibles infecciones.

Si ves que hay inflamación, aplica hielo en la zona. Para que el frío no resulte molesto para el animal, envuelve una placa de hielo plana en un trapo de algodón.

El aloe vera es una planta 100% natural con propiedades analgésicas, antisépticas, cicatrizantes, regeneradoras e hidratantes. Una vez curadas las quemaduras, aplica un gel de aloe vera natural dos veces al día para que la piel de la zona poco a poco se vaya regenerando.

En líneas generales, lo mejor es que las quemaduras cierren sin cubrirlas. Sin embargo, como las almohadillas están constantemente en contacto con el suelo, puedes hacer un vendaje con una gasa esterilizada y esparadrapo hipoalergénico, y cambiarlo un par de veces al día.

Si en algún momento tienes que salir y no puedes vigilar al perro, ponle un collar isabelino para que no se quite el vendaje de las almohadillas y se lama las quemaduras.

¿Cómo evitar la quemaduras en las almohadillas del perro en verano?

A la hora de sacar al perro a pasear, baja tú antes a la calle y haz la prueba de los 5 segundos. Consiste en tocar el asfalto con las palmas de las manos durante 5 segundos. Si eres incapaz de soportar el calor, mejor deja el paseo para más adelante.

En verano, los mejores momentos del día para que el perro salga al exterior son los siguientes: a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Si durante el resto del año da tres paseos, en la época estival es mejor reducirlos a dos, y que éstos sean de mayor duración.

Las quemaduras en las almohadillas de los perros muchas veces están ocasionadas por el asfalto. Por esta razón, una buena alternativa es sacar al perro a pasear por jardines o por la playa. El terreno es más blando y, además, absorbe menos el calor.