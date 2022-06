Kitty, la «gata milagro» que ha sobrevivido 46 minutos en la lavadora

Kitty, una gata persa de dos años, se ha convertido en noticia tras sobrevivir 46 minutos en la lavadora. Originaria de Córdoba y apodada como la «gata milagro» tras el incidente, Kitty ya ha gastado una de sus siete vidas.

Estrella, su dueña, ha explicado lo siguiente a ‘Cordópolis’: «No no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido». Metió unas zapatillas y varios trapos en el tambor de la lavadora, y fue entonces cuando Kitty aprovechó para colarse.

Luego, la mujer introdujo el detergente como de costumbre, cerró la puerta y puso la lavadora en marcha con un programa para prendas delicadas de 46 minutos, a 30 grados y centrifugado en frío.

Una vez terminó la lavadora, la hija de Estrella fue a recoger la colada, y fue entonces cuando se encontró a la gata entre los trapos y las zapatillas. La familia entró en pánico y llevó al animal al veterinario para que le hicieran un chequeo.

El veterinario comprobó las constantes de la gata y le hizo un chequeo para comprobar su estado de salud después de pasar 46 minutos en la lavadora. Para sorpresa de todos, Kitty se encontraba bien, y simplemente tenía dificultad para respirar.

Por suerte a Kitty no le pasó nada, pero el descuido pudo haber acabado en tragedia. Seguro que a partir de ahora todos los que tenemos un gato como mascota estamos mucho más atentos a la hora de poner la lavadora.

Curiosidades de los gatos

A raíz de esta noticia, es interesante conocer algunas de las curiosidades más destacadas de los gatos.

Si hay algo que realmente llama la atención de estos animales es su agilidad y flexibilidad ya que pueden saltar desde más de tres metros de altura. Además, pueden girar sus orejas 180 grados.

Teniendo en cuenta su naturaleza nocturna, es lógico que los gatos sean mucho más activos a partir de última hora de la tarde. Son muy dormilones, y pasan durmiendo el 70% día, más aún cuando son cachorros.

Uno de sus sentidos más desarrollados es el oído, hasta el punto de que tienen una audición cinco veces más agua que la de los humanos.

Y, por último, cabe señalar que si en el Antiguo Egipto un gato moría, todos los miembros de la familia se depilaban las cejas como señal de duelo.