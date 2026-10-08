Emiliano Linardi, experto en comportamiento animal: «La persona favorita de un gato es aquella que respeta sus límites»

Aquellas personas que conviven con un felino conocen a la perfección cómo es la personalidad de su mascota y cómo dirigirse hacia la misma. Además, en determinadas ocasiones los gatos presentan el cariño mediante un acercamiento o ronroneo. Esto no sólo se queda en una demostración, ya que tienen predilección por una persona concreta en el hogar.

Lo anterior se produce porque esa persona es la que diariamente le sirve la comida, le compra juguetes o le ofrece más caricias. El experto en comportamiento felino Emiliano Linardi asegura: «La persona favorita de un gato es aquella que respeta sus límites». El factor clave de esta interacción es el respeto por el espacio y los límites del animal.

¿Cuál es el secreto?

Los gatos son considerados los animales domésticos más independientes, aunque esa independencia desaparece a la hora de establecer vínculos estrechos con las personas de su entorno. La confianza que depositan sobre su dueño no se consigue con insistencia, sino que consiste en respetar los espacios del animal y aprovechar los momentos en los que decida acercarse y el contacto que pida en ese momento.

Cuando una persona respeta esos tiempos, el gato refuerza su seguridad y asocia su presencia con una experiencia tranquila y positiva. Esto no significa que haya que ignorar al animal, sino dejar que las interacciones surjan de manera espontánea.

El factor clave: personalidad

La personalidad de los felinos es diferente en cada caso debido a su edad, temperamento y experiencias vividas. Por ejemplo, un gato joven disfrutará más de una persona que juegue con él y le proporcione estímulos y, en cambio, un gato mayor prefiere tranquilidad y relajación.

La confianza del felino

La opción por la que se decantan numerosas personas es por no forzar el cariño, sino dejar a la elección del animal lo que prefiera en ese momento. Por lo tanto, la frase de Emiliano Linardi habla sobre la importancia de ganarse el afecto de un gato transmitiéndole seguridad al mismo y respetando sus límites. De esta forma, el dueño podrá palpar el privilegio de convertirse en la persona favorita del animal.