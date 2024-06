Darle este alimento a perros y gatos puede ser un gran error

Hay un alimento que les damos a perros y gatos que puede acabar siendo un gran error para su salud. La tendencia a cuidar de nuestras mascotas como si fueran uno más de la familia, los lleva hasta nuestra propia mesa. Algo que no es bueno para ellos, pero tampoco para nosotros.

Aunque queramos mucho a nuestras mascotas, llega un momento en el que hay que dar paso a los especialistas. Los veterinarios son los que nos deben aconsejar qué podemos darles de comer y qué no, algo que no debemos pasar por alto. Hay alimentos que nunca pueden estar en el plato de nuestro gato o perro.

El alimento que damos a nuestras mascotas es fundamental

La salud de los animales que tenemos en casa depende en gran medida de lo que les damos de comer. Queremos descubrir la mejor manera de mantenerlos con nosotros muchos años y eso nos lleva a querer darles una alimentación muy similar a la nuestra que consideramos que es la mejor.

Comer bien para el ser humano es esencial. Especialmente siendo omnívoro, es decir, es capaz de comer desde plantas, hasta carne, algo que no sucede con nuestras mascotas. Especialmente si las dejamos en libertad, podremos comprobar qué es lo que hacen para sobrevivir.

Si tenemos gatos, habremos comprobado que son capaces de cazar a ese pájaro despistado que aterriza en nuestra terraza. Lo más probable es que nos lo entregue como premio por cuidarlos tan bien, especialmente, teniendo en cuenta que estamos ante un animal que seguro que no tendrá ganas de comerse.

Especialmente si tenemos en cuenta que estamos ante un animal que es esencialmente carnívoro. Nuestra comida o hacerlo vegano, algo que quizás nos llame la atención, no tiene porque ser lo mejor para él, sino más bien todo lo contrario. Debemos tener en cuenta el tipo de animal que son y lo que deben comer.

De la misma forma que lo conseguiremos con la llegada de un perro a nuestra casa. Por muy pequeño que sea sigue teniendo ese instinto que lo lleva a comer a algunos animales. En sus respectivos piensos hay comida que se traduce en aquello que necesitan, sin necesidad de incorporar nada más a la ecuación. Aunque a veces nos empeñamos en darles algo que no les corresponde.

Es un gran error darles este alimento a perros y gatos

En el momento en el que un animal se pone malo, lo cuidamos como a una persona. Si tiene diarrea o dolor de barriga, el alimento universal para que se encuentre mucho mejor, es, sin duda alguna, el arroz. Ese básico que realmente puede ayudarnos a las personas, pero no tanto a los animales.

Las redes sociales nos descubren qué es lo que debemos no hacer. De la mano de algunos especialistas que pueden ayudarnos a crear esa familia perfecta con perros y gatos incluidos, siempre en su lugar y no en la misma mesa en la que estamos sentados. Hay un alimento que puede afectar seriamente a su salud y quizás no lo sabíamos.

Nunca le des mucho arroz a tu mascota, según nos indica esta publicación: «Desequilibrio Nutricional: Si bien el arroz puede ser parte de la dieta de tu mascota en cantidades moderadas, alimentarlo en exceso puede desequilibrar su dieta. El arroz es rico en carbohidratos, pero carece de muchos nutrientes esenciales que tu mascota necesita para una nutrición completa, como proteínas, vitaminas y minerales».

La salud de los animales se verá afectada: «Posibles Problemas Digestivos: El exceso de arroz en la dieta de tu mascota puede causar problemas digestivos, como diarrea o estreñimiento. El arroz contiene almidón, que puede ser difícil de digerir para algunos perros, especialmente si se les da en grandes cantidades».

Sigue la misma explicación con dos efectos secundarios terribles: «Aumento de Peso: El arroz es una fuente de calorías, y si tu mascota consume demasiadas calorías sin quemarlas a través de la actividad física, puede provocar un aumento de peso no deseado. Esto es especialmente preocupante para perros con tendencia a la obesidad o aquellos que llevan un estilo de vida sedentario».

Además de: «Riesgo de Toxicidad por Arsénico: El arroz, especialmente el arroz blanco, puede contener niveles detectables de arsénico, un metal pesado que puede ser perjudicial para la salud de tu mascota si se consume en grandes cantidades durante un período prolongado. El arsénico puede acumularse en el cuerpo y causar problemas de salud a largo plazo».

Por lo que se recomienda: «Variedad en la Dieta: Es importante ofrecer a tu mascota una dieta variada y equilibrada que incluya una variedad de alimentos nutritivos. Dependiendo de las necesidades dietéticas individuales de tu mascota, el arroz puede formar parte de su alimentación, pero debe complementarse con otras fuentes de nutrientes, como proteínas de alta calidad, verduras y grasas saludables».