Curiosidades de los peces que te sorprenderán

Hasta la fecha, los científicos han identificado casi 28.000 especies de peces, aunque estiman que existen muchas más en las profundidades marinas. Hay algunas curiosidades de los peces que resulta interesante conocer, como por ejemplo que sí tienen memoria. Es más, pueden recordar a sus depredadores hasta un año después de haber sido atacados por ellos.

La curiosidades más sorprendentes de los peces

Se calcula que aproximadamente el 2% de los peces son hermafroditas. La gran mayoría de ellos cambian de sexo en alguna etapa de su vida, por ejemplo si falta un macho dominante en el grupo.

Hay unas 40 especies de peces que tienen la capacidad de volar. Pueden nadar a 60 kilómetros por hora bajo el agua e impulsarse hasta traspasar su superficie y elevarse casi un metro de altura. Una vez en el aire, pueden planear hasta 200 metros.

Por increíble que parezca, hay peces con pulmones. Bautizados como peces pulmonados, tienen orificios nasales y pulmones plenamente funcionales. Ahora bien, estos no les sirven para respirar, sino simplemente para oler.

Hay algunos peces que pueden cambiar de color para mimetizarse con el ambiente y escapar de los depredadores. Lo más sorprendente de todo es que pueden hacer este cambio en cuestión de segundos.

Una pregunta que muchas personas se plantean es si los peces duermen, y la respuesta es sí. Es más, todos los que tienen peces como mascota en casa pueden observar que estos se quedan quietos escondidos detrás de una roca para descansar. Por lo tanto, cuando los peces están demasiado parados, lo más seguro es que estén durmiendo.

A diferencia de los humanos y de otros animales, los peces no tienen párpados, razón por la cual no pueden cerrar los ojo. Los tienen siempre abiertos, pero esto no les impide dormir.

Otra curiosidad que llama mucho la atención de los peces es que no tienen orejas. Ahora bien, cuentan con un oído interno que alberga un hueso que recibe el nombre de otolito que percibe los sonidos del agua.

Uno de los peces más peligrosos del mundo es el pez piedra, cuyo veneno es muy similar al de las cobras y puede acabar con la vida de una persona adulta en cuestión de un par de horas. Es muy difícil de detectar porque se mimetiza a la perfección con las piedras de la profundidades marinas, de ahí su nombre.

Estas son las curiosidades más interesantes sobre los peces.