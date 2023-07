¿Cómo cuidar a un loro en casa?

El loro es una de las mascotas más populares, bien conocido por la intensa coloración de su plumaje. Se trata de un animal muy inteligente sociable, con una capacidad innata para imitar sonidos. Sus principales fuentes de alimentación son la fruta, las raíces y semillas y los tubérculos. A la hora de tener un loro en casa, es importante conocer algunos consejos básicos sobre su cuidado.

Consejos para cuidar a un loro en casa

El loro va a pasar muchas horas en la jaula, así que debe ser un espacio en el que realmente se sienta cómodo y pueda moverse. Tiene que tener la suficiente anchura como para que pueda extender sus alas sin que las plumas golpeen los barrotes. Otro punto a tener en cuenta es que el loro necesita espacio para trepar y ejercitarse dentro de la jaula.

Un aspecto muy importante a la hora de elegir la mejor jaula para el loro es la distancia entre los barrotes. Tiene que ser estrecha para que el animal no pueda sacar la cabeza a través de ellos, pero no tan pequeña para que las patas o el pico no se queden atrapados.

Para que el loro crezca sano y feliz es muy importante prestar especial atención a su dieta. El pienso supone el 50% de su alimentación, un preparado que cuenta con cereales y semillas con un alto valor nutricional.

Buena parte de su alimentación se basa en frutas, y sus favoritas son: mango, papaya, melocotón, manzana, naranja, melón y granada. También le gustan los vegetales: col, espinacas, bonitato, tomates y acelgas.

Por supuesto, el animal debe tener agua fresca y limpia siempre a su disposición.

Aunque el loro es un animal muy limpio, también es vulnerable a la infección por parásitos tanto internos como externos. Hay que retirar la bandeja de excrementos y los restos de alimentos a diario y, además, limpiar en profundidad la jaula dos veces por semana.

Todos los accesorios hay que lavarlos a conciencia para que no aparezcan patógenos. También es importante revisar el pico, las plumas y las patas del loro para comprobar que no tiene ninguna herida.

Si por algo se caracteriza el loro es por ser un animal inteligente y activo, así que es muy importante estimularle para que no se aburra. De lo contrario, podía adoptar un comportamiento agresivo. A estos animales les gustan muchos los juegos en los que se cuelgan, subiéndose a cuerdas o pasándose de un columpio a otro.