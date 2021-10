Todos los que tenemos un gato como mascota nos hemos planteado en alguna ocasión de si realmente nos quiere y es feliz. Entender el lenguaje emocional de los gatos es un poco complicado y lleva algo de tiempo, así que debemos prestar atención a señales como los lamidos o los ronroneos, entre otras. Aunque el gato no habla, tiene su propia forma de decirnos que es feliz.

Panza arriba

Los mininos son animales muy recelosos y desconfiados. Cuando tienen miedo tienden a tumbarse hechos una bola para protegerse, mientras que cuando están tumbados panza arriba, sobre todo si mueven sus patas, significa que rebosan felicidad y se sienten muy a gusto y seguros con nosotros.

Corre

Esto es algo que se puede aplicar tanto a gatos como a perros. Si el minino corre y salta sin ningún motivo aparente, es una señal clara de que está rebosante de vitalidad y salud. Si quiere que participemos en su juego, entre salto y salto se restregará y tratar de pasar entre nuestras piernas.

Maullidos agudos y largos

Los gatos pueden maullar por multitud de motivos, pero cuando el maullido es agudo y largo es un claro indicativo de que está contento. Si nuestra minino lo hace cuando llegamos a casa, es que está muy contento de volver a vernos.

Quiere mimos

Del mismo modo que ocurre entre humanos, cuando los pequeños felinos están felices quieren mimos. Nuestro gato nos lo hará saber subiéndose al sofá con nosotros para que le acariciemos o frontando su nariz contra nosotros.

No corre a esconderse

A la hora de tener un gato en casa debemos ser muy conscientes de que estos animales necesitan mucha intimidad. Hay momentos en los que quieren estar solos, y no debemos agobiarles. Sin embargo, esto no significa que corran a esconderse todo el tiempo. Si no lo hace, podemos estar seguros de que se siente a gusto y feliz en casa.

Estas son las señales a las que debemos prestar atención para saber que el gato es un animal feliz. Por último, cabe señalar la importancia de que tenga un rascador para que pueda marcar su territorio y afilar sus uñas. Por supuesto, también debemos proporcionarle una alimentación de buena calidad adaptada a su raza, edad y estado de salud.