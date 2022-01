Los gatos, del mismo modo que los perros, tienen un sentido la olfato muy desarrollado. En comparación con el de los humanos, cuentan con el doble de células olfativas y el olfato es hasta catorce veces más fino. Utilizan este sentido en su día a día para delimitar su territorio, así como para localizar su comedero y su arenero. Teniendo esto en cuenta, es de especial interés conocer cuáles son los olores que odian los gatos para evitarlos en la medida de lo posible.

Arenero sucio

Los gatos son animales extremadamente limpios, así que no sorportan que su arenero esté sucio. De ser así, puede que hagan sus necesidades en la alfombra o en cualquier rincón de la casa.

Pescado en mal estado

Los felinos, al igual que los humanos, no soportan el olor del pescado en mal estado. En ningún caso hay que darles pescado que no este fresco porque no lo van a comer y, si lo hacen, es muy probable que sufran una intoxicación.

Cítricos

Si hay algo que comparten todos los gatos, es que odian el olor a cítricos como la naranja o el limón. Por esta razón, en el mercado se venden repelentes para gatos con este tipo de olores. Es más, una forma muy sencilla de que el animal estropee las flores del jardín, es esparcir algunas cáscaras de frútas cítricas por él.

Plátano

A los gatos no les gusta nada el plátano, y mucho menos el olor de esta fruta. Para evitar que el animal se suba al sofá o a la cama, es tan sencillo como colocar una cáscara de plátano en estas superficies.

Jabones

Cuando hay un gato en casa, hay que tener muchísimo cuidado con las tareas de limpieza. Los felinos rechazan los olores químicos y fuertes, así que hay muchos jabones que no soportan. Lo más importante es elegir un jabón no perfumado para limpiar el arenero, el bebedero, el comedero y los juguetes.

Otros gatos

Y, por último, es interesante saber que uno de olores que odian los gatos es el de otros gatos. Son animales muy territoriales, a los que no les gusta nada la llegada de un nuevo felino al hogar.

Estos son los olores que más odian los gatos. Este es uno de los temas más interesantes en el mundo felino.