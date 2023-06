Los 5 errores más comunes en la crianza de un perro

Desde el momento en el que el perro llega a a casa, se convierte en un miembro más de la familia, así que procuramos darle todos los cuidados que necesita para velar por su bienestar físico y mental. Aún así, siempre en la crianza del perro hay algunos errores que podemos cometer.

Alimentos de la mesa

Uno de los errores más comunes es el que cometemos a la hora de ir a comer, ya que cuando vamos a sentarnos a la mesa a alimentarnos, solemos observar a nuestra mascota mirándonos fijamente esperando a que le demos algo. Nunca hay que darle absolutamente nada directamente desde la mesa, ya que con una sola vez que le demos algo, pensará que siempre que estemos sentados en la mesa habrá una posibilidad de que le demos algo.

Castigos innecesarios

Los cachorros, del mismo modo que los niños tienden a hacer trastadas, ya que normalmente son muy juguetones. Pero si hace algo mal, no hay que pegarle ni castigarle, ya que el animal podría acabar traumatizado y sin entender nada. En lugar de eso, podemos decirle con voz seria y tono grave lo que ha hecho mal.

Un error muy frecuente es llamarle la atención por su nombre. Si hacemos esto, el perro acabará asimilando que su nombre es simplemente una palabra para regañarle. En lugar de decir su nombre, usa una palabra como “no”, o alguna otra palabra que suene fuerte para llamar la atención de nuestro amigo.

Soledad

Adoptar un perro como mascota conlleva una gran responsabilidad, así que solo debemos hacerlo si realmente podemos dedicarle el suficiente tiempo. Y es que, si se queda demasiado tiempo solo, puede adoptar comportamientos agresivos, e incluso destructivos.

El perro es una mascota

Hay muchos dueños de perros que acaban tratando a sus perros como si fuesen si propio hijo. El perro forma parte de la familia, pero sigue siendo una mascota y hay que tratarla como tal. A modo de ejemplo, el perro debe comer en su cuenco y no en la mesa como las personas, el perro debe dormir en su cama o en el suelo, no en la misma cama que las personas, etc.

En la crianza de un perro debemos tener en cuenta todas estas pautas que hemos recogido. No tratarlo mal ni humanizarlo en exceso: el perro no es un niño pequeño, así que en ningún caso debemos tratarlo como tal.