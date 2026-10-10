En 1899 crearon al pastor alemán como animal de trabajo y pastoreo para el ganado: 127 años después, es una de las razas favoritas de la ONCE y la Guardia Civil en España

Durante más de un siglo, el pastor alemán ha pasado de vigilar rebaños en Alemania a desempeñar tareas de asistencia, seguridad y detección.

La selección de la raza comenzó en 1899 con un objetivo concreto: conseguir un perro de trabajo resistente y versátil. Las aptitudes de estos perros explican que actualmente sigan formando parte de unidades especializadas y programas de perros guía.

Así nació el pastor alemán como perro de trabajo

El origen moderno del pastor alemán se sitúa en Alemania a finales del siglo XIX. La cría planificada comenzó en 1899 después de la creación de la asociación alemana de la raza, a partir de perros de pastoreo que existían en distintas zonas del centro y sur del país. La finalidad era desarrollar un animal con un elevado rendimiento laboral, según la Federación Cinológica Internacional (FCI).

Ese mismo año, el capitán Max von Stephanitz adquirió un ejemplar llamado Hektor Linksrhein, al que rebautizó como Horand von Grafrath. El 22 de abril de 1899, von Stephanitz y otros aficionados fundaron la Verein für Deutsche Schäferhunde (club del Pastor Alemán de Alemania), considerada el club fundador de la raza. Horand se convirtió en el primer pastor alemán inscrito en su registro.

La industrialización redujo progresivamente la necesidad de perros destinados exclusivamente al pastoreo. La solución fue ampliar sus funciones. El pastor alemán comenzó a utilizarse en labores policiales, militares y de asistencia, una evolución que consolidó su reputación como perro de servicio.

¿Qué características hacen tan versátil al pastor alemán?

El pastor alemán es un perro de trabajo, pastoreo y utilidad. Su temperamento debe ser equilibrado, valiente, seguro de sí mismo, atento y dispuesto a colaborar. Además, necesita conservar resistencia, confianza y capacidad para desempeñar funciones de compañía, vigilancia, protección y servicio.

Su constitución también responde a esa finalidad. Los machos miden entre 60 y 65 centímetros a la cruz y pesan entre 30 y 40 kilos, mientras que las hembras alcanzan entre 55 y 60 centímetros y pesan entre 22 y 32 kilos.

Estas cualidades permiten entrenarlo para tareas muy diferentes. La Policía Nacional y Guardia Civil incluye al pastor alemán entre las razas empleadas por sus unidades de guías caninos, junto a otras como el pastor belga malinois, el labrador retriever o el golden retriever.

Sus perros trabajan en detección de explosivos y drogas, rescate, búsqueda de restos humanos, localización de personas y detección de armas de fuego.

¿Por qué la ONCE utiliza pastores alemanes como perros guía?

La función de asistencia constituye otra de las grandes especializaciones de la raza. La Fundación ONCE del Perro Guía explica que el pastor alemán figura entre las razas más utilizadas junto al labrador retriever, el golden retriever y el flat coated retriever.

La Fundación, creada en 1990, había facilitado más de 3.200 perros a personas ciegas o con discapacidad visual grave cuando celebró su 30º aniversario en 2020. En ese momento, más de 1.000 perros guía recorrían calles y pueblos de España. Su entrenamiento permite evitar obstáculos, advertir de cruces y escalones y localizar pasos de peatones, entradas, salidas o paradas de autobús.

Así, 127 años después de que comenzara su crianza planificada, el pastor alemán sigue siendo un perro capaz de trabajar junto a las personas. El pastoreo fue su punto de partida, pero la selección de sus aptitudes lo convirtió en una de las razas de servicio más versátiles.