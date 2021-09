Nueva demanda contra el Consell de Mallorca que preside la socialista Catalina Cladera por la gestión de la asistencia a los menores. En esta ocasión una madre ha presentado una denuncia ante la Policía contra el gobierno insular por haberle «robado» a su hijo David, de ocho años, de forma totalmente injusta y sin haberle ofrecido ninguna explicación.

La denunciante, Susana Q. G., relata que en septiembre de 2019 acudió al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), un organismo dependiente del Consell de Mallorca, a solicitar ayuda al no disponer de una vivienda digna. Susana acudió al IMAS acompañada por la Unidad de Menores de la Guardia Civil. Añade en la denuncia que una vez en el centro de asistencia, fue apartada de su hijo y trasladada a otra sala. Fue pasando el tiempo y cuando preguntó dónde estaba su hijo, el personal del IMAS le comunicó que David ya no se encontraba en el centro. No le dieron más explicaciones.

En este momento, la denunciante salió corriendo para intentar localizar a su hijo y al no conseguirlo se trasladó de inmediato a los juzgados para presentar una denuncia. El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma, que hasta la fecha no ha tomado ninguna resolución.

La madre pudo recuperar a su hijo casi un año más tarde, en verano del 2020 y cuando había conseguido una vivienda en condiciones. Susana Q. G. explica en la denuncia que durante los meses que permaneció sin su hijo no recibió ningún apoyo ni información por parte del Consell de Mallorca ni por el Defensor del Menor, a quien había pedido auxilio para recuperar a David.

Posteriormente, el entonces Defensor del Menor, Serafín Carballo, admitió que el niño nunca tendría que haber sido separado de su madre dado que en ningún momento había estado desatendido. Afirmó incluso que Susana era una buena madre, que su hijo recibía la educación adecuada y que la separación fue un tremendo error. Lo dijo en declaraciones a la Asociación Ardip que lucha por la defensa de los menores y que preside Antonio Estela. Incluso el jefe de los técnicos del IMAS, Vicenç Rosselló, afirmó que la madre nunca descuidó a su hijo. OKDIARIO dispone de los documentos que acreditan estas declaraciones del Defensor del Menor y del jefe del IMAS.

«No es un caso único»

Antonio Estela ha denunciado a este medio que «el robo de este niño no es un caso único y que es algo que se viene repitiendo desde hace años». Añade que el IMAS tiene mucha prisa en retirar la custodia de los menores a sus padres porque hay mucho dinero por medio».

Estela también comenta que ante la sucesión de escándalos que aparecen en la prensa relacionados con la gestión de los menores tutelados, la dirección del IMAS ha reaccionado y ha convocado a una reunión a la Asociación Ardip para tratar todos los casos.

El IMAS viene siendo noticia desde hace tres años por los abusos y explotación sexual que sufren las menores tuteladas por esta institución ante la pasividad del Govern y del Consell, dos instituciones presididas por el PSOE y en manos del pacto de izquierdas que conforman los socialistas, Unidas Podemos y los nacionalistas de Més.

En cuanto al caso del menor robado, su madre, aparte de la denuncia ante la Policía, ha decidido presentar una demanda por daños y perjuicios, un tema que gestiona un conocido gabinete de abogados de Palma.