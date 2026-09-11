A la socialista Espinar le traiciona el subconsciente con Ayuso: «El estado de la región se resume en buena gestión»

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha sufrido un lapsus en plena ofensiva contra Isabel Díaz Ayuso durante la segunda jornada del Debate del Estado de la Región. La socialista ha acabado proclamando ante el hemiciclo que «el estado de la región se resume en buena gestión» dirigiéndose a Ayuso.

Espinar ha repetido en varias ocasiones la fórmula «Mala gestión y buena vida para usted», con la que ha acusado a la presidenta de pasar «siete años haciendo y deshaciendo» para «mejorar su vida». La portavoz socialista ha sostenido que el Gobierno regional está «despedazando la sanidad y la educación públicas» y ha denunciado la «nula política antiincendios» del Ejecutivo autonómico. Además, ha tildado a Ayuso de «conseguidora».

El grueso del discurso se ha centrado en el ático de Chamberí, al que Espinar ha aludido hasta en 22 ocasiones. «Siete años viviendo como una reina», ha ironizado la socialista, que ha lamentado que «van y le pillan» justo cuando la presidenta iba a rematar la faena con «el aticazo de sus sueños», comprado por 6,3 millones de euros por Planifica Madrid.

Ayuso ha renunciado a contestar por separado a cada grupo y ha replicado en bloque al término de las intervenciones de la oposición. Visiblemente molesta, la presidenta ha rechazado las acusaciones: «Soy de los pocos que tiene el sueldo congelado», ha recordado, antes de subrayar que «no vivo en palacios» como «sus jefes» ni «en ningún tipo de residencia». «¡Nunca lo he hecho!», ha insistido.

«Vivo de alquiler como he hecho los últimos 22 años», ha zanjado la presidenta, que ha enumerado las residencias oficiales de las que disponen Pedro Sánchez, sus ministros y otros presidentes autonómicos. Ayuso ha reiterado que el ático del paseo del General Martínez Campos no se compró para ser su residencia oficial y ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo: «Es usted un falso, un farsante, un mentiroso».

La presidenta ha defendido que le gusta «vivir en comunidad» y ha espetado a la izquierda que «no me gusta vivir como ustedes». También ha reprochado a la oposición «la tortura» a la que, según ha denunciado, han intentado someterla. Por último, ha recordado que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, dará explicaciones sobre la compra en la Asamblea la próxima semana, y se ha comprometido a «entregar toda la documentación al respecto según los plazos que marca la ley».