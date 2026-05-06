El miércoles 6 de mayo empieza como muchos otros para miles de conductores: mirando de reojo el precio de la gasolina antes incluso de salir de casa. Algo que para muchos se ha convertido en la norma, porque repostar es actualmente uno de esos gastos que ya no pasan desapercibidos. En los últimos días no ha habido grandes sobresaltos, pero eso tampoco significa que llenar el depósito sea barato. De hecho, en muchas zonas los precios siguen en niveles que obligan a pensárselo dos veces antes de parar en la primera gasolinera que aparece. Y eso, para quien usa el coche a diario, se nota y mucho.

Por eso, más allá de mirar cifras concretas, cada vez más conductores buscan estrategias para ahorrar, comparar estaciones o elegir mejor el momento del repostaje. Y ahí es donde conviene detenerse un momento y entender qué está pasando realmente ya que lo del precio del combustible ya no es solo cuestión de oferta y demanda local. La situación geopolítica internacional sigue teniendo un peso importante, especialmente en lo que respecta al petróleo, que es la base de todo el sistema. Tenemos que sumar además, la evolución del tipo de cambio, los costes logísticos y, por supuesto, los impuestos, que en España tienen un impacto directo sobre el precio final que paga el consumidor. El resultado es una mezcla de factores que hacen que los precios puedan variar incluso de un día para otro.

Además, incluso dentro de una misma ciudad como Madrid, las diferencias entre estaciones pueden ser notables. No es raro encontrar variaciones de varios céntimos por litro dependiendo de la ubicación, la marca o el modelo de negocio de la gasolinera. Por ello, podemos echar un vistazo a lo que marca a primera hora de hoy miércoles 6 de mayo, el Geoportal de Gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica donde encontraremos los precios actualizados.

Precio de la gasolina hoy 6 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Toma nota, porque estos son los precios del combustible en Madrid, gasolina y diésel, para este miércoles 6 de mayo:

Gasolina 95

Gasolinera Torrejón – Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1.369 €/l

– Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108 – 1.369 €/l Petroprix – Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l Gasexpress – Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1.369 €/l

– Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1.369 €/l T9 – Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1.369 €/l

– Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4 – 1.369 €/l Simon Grup – Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 283 – 1.369 €/l

– Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 283 – 1.369 €/l Gasexpress – Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50 – 1.369 €/l

– Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50 – 1.369 €/l Supeco – Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa s/n – 1.369 €/l

– Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa s/n – 1.369 €/l Supeco – Madrid, Calle Bruno Abúndez, 56 – 1.369 €/l

– Madrid, Calle Bruno Abúndez, 56 – 1.369 €/l Lavaplus – Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l

– Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l T9 – Humanes de Madrid, Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.379 €/l

– Humanes de Madrid, Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.379 €/l T9 – Humanes de Madrid, Calle Tenerife, 2 – 1.379 €/l

– Humanes de Madrid, Calle Tenerife, 2 – 1.379 €/l Plenergy – Meco, Camino del Olivo, 1 – 1.385 €/l

– Meco, Camino del Olivo, 1 – 1.385 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1.389 €/l Ballenoil – Madrid, Avenida Democracia, 41 – 1.389 €/l

– Madrid, Avenida Democracia, 41 – 1.389 €/l Ballenoil – Madrid, Avenida de la Democracia, 62 – 1.389 €/l

– Madrid, Avenida de la Democracia, 62 – 1.389 €/l Ballenoil – Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1.389 €/l

– Madrid, Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22 – 1.389 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1.389 €/l Petroprix – Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1.389 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel s/n – 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel s/n – 1.389 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1.389 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1.389 €/l

– Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1.389 €/l Ballenoil – Madrid, Calle G, 2 – 1.389 €/l

– Madrid, Calle G, 2 – 1.389 €/l Gasolinera Getafe – Getafe, Avda Arcas de Agua s/n – 1.389 €/l

– Getafe, Avda Arcas de Agua s/n – 1.389 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2 – 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2 – 1.389 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz, Calle Olmo, 1 – 1.389 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1.469 €/l

– Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1.469 €/l Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1.469 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1.469 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa km 34 – 1.516 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa km 34 – 1.516 €/l Alcampo – Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1.519 €/l

– Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1.519 €/l Confor Auto – Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l

– Alcobendas, Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l Shell – Móstoles, Glorieta de los Jazmines s/n – 1.559 €/l

– Móstoles, Glorieta de los Jazmines s/n – 1.559 €/l Shell – Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,1 – 1.569 €/l

– Ciempozuelos, Carretera M-414 km 42,1 – 1.569 €/l BP Dualez 365 – El Álamo, Carretera M-404 km 4,95 – 1.589 €/l

– El Álamo, Carretera M-404 km 4,95 – 1.589 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n – 1.59 €/l

– Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n – 1.59 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa s/n – 1.59 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa s/n – 1.59 €/l E.Leclerc – Aranjuez, Paseo del Deleite, 13 – 1.599 €/l

– Aranjuez, Paseo del Deleite, 13 – 1.599 €/l Confort Auto – La Aldehuela, Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l

– La Aldehuela, Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l Shell Ricardo Tormo 365 – Butarque, Calle Marc Gené, 28 – 1.599 €/l

– Butarque, Calle Marc Gené, 28 – 1.599 €/l Galp – Navalcarnero, Polígono Alparache s/n – 1.604 €/l

– Navalcarnero, Polígono Alparache s/n – 1.604 €/l Galp – Majadahonda, Calle Mariano Alcaraz s/n – 1.619 €/l

– Majadahonda, Calle Mariano Alcaraz s/n – 1.619 €/l Shell – Madrid, Carretera Valencia km 14,8 – 1.619 €/l

– Madrid, Carretera Valencia km 14,8 – 1.619 €/l Shell – Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 262 – 1.619 €/l

– Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 262 – 1.619 €/l Shell – Fuente el Saz, Carretera M-117 km 3,1 – 1.629 €/l

– Fuente el Saz, Carretera M-117 km 3,1 – 1.629 €/l Petrokal – Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17 – 1.629 €/l

– Torrejón de Ardoz, Calle Solana de la, 17 – 1.629 €/l Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. Ávila – 1.634 €/l

– Alcalá de Henares, Vía Complutense esq. Ávila – 1.634 €/l Q8 – Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1.639 €/l

– Madrid, Calle Bravo Murillo, 358 – 1.639 €/l BP San Peter 365 – Madrid, A-3 km 11,2 – 1.639 €/l

– Madrid, A-3 km 11,2 – 1.639 €/l Super Oil – Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18 – 1.639 €/l

– Mejorada del Campo, Calle Aragón, 18 – 1.639 €/l Galp – Collado Villalba, Carrefour Los Valles s/n – 1.649 €/l

– Collado Villalba, Carrefour Los Valles s/n – 1.649 €/l Carrefour – Rivas-Vaciamadrid, Avda de la Técnica s/n – 1.649 €/l

Diésel

Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa km 34 – 1.589 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa km 34 – 1.589 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1.589 €/l

– Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1.589 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n – 1.599 €/l

– Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias s/n – 1.599 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa s/n – 1.599 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa s/n – 1.599 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1.599 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1.599 €/l Lavaplus – Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1.599 €/l

– Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1.599 €/l Ballenoil – Villaviciosa de Odón, Avenida Quitapesares, 33 – 1.609 €/l

– Villaviciosa de Odón, Avenida Quitapesares, 33 – 1.609 €/l Family Energy – Leganés, Calle Isaac Peral, 12 – 1.609 €/l

– Leganés, Calle Isaac Peral, 12 – 1.609 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Versalles, 17 – 1.609 €/l

– Madrid, Calle Versalles, 17 – 1.609 €/l Petroprix – Móstoles, Calle Plasencia, 29 – 1.609 €/l

– Móstoles, Calle Plasencia, 29 – 1.609 €/l Ballenoil – Móstoles, Calle Puerto Cotos, 25 – 1.609 €/l

– Móstoles, Calle Puerto Cotos, 25 – 1.609 €/l T9 – Humanes de Madrid, Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.619 €/l

– Humanes de Madrid, Avenida de Fuenlabrada, 31 – 1.619 €/l Esteba Rivas – Getafe, Calle Eratóstenes, 15 – 1.619 €/l

– Getafe, Calle Eratóstenes, 15 – 1.619 €/l T9 – Humanes de Madrid, Calle Tenerife, 2 – 1.619 €/l

– Humanes de Madrid, Calle Tenerife, 2 – 1.619 €/l Shell – Humanes de Madrid, Avenida Fuenlabrada, 110 – 1.619 €/l

– Humanes de Madrid, Avenida Fuenlabrada, 110 – 1.619 €/l Petroprix – Leganés, Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.619 €/l

– Leganés, Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.619 €/l Ballenoil – Butarque, Calle Ángel Nieto, 2 – 1.619 €/l

– Butarque, Calle Ángel Nieto, 2 – 1.619 €/l Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1.626 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1.626 €/l Ballenoil – Madrid, Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22 – 1.629 €/l

– Madrid, Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22 – 1.629 €/l Ballenoil – Valdemoro, Avenida Andalucía, 7 – 1.629 €/l

– Valdemoro, Avenida Andalucía, 7 – 1.629 €/l Shell – Alcalá de Henares, Vía Complutense, 105 – 1.629 €/l

– Alcalá de Henares, Vía Complutense, 105 – 1.629 €/l Simon Grup – Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 283 – 1.629 €/l

– Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 283 – 1.629 €/l Ballenoil – Humanes de Madrid, Avenida Fuenlabrada, 6 – 1.629 €/l

– Humanes de Madrid, Avenida Fuenlabrada, 6 – 1.629 €/l Ballenoil – Madrid, Calle Arroyo de la Bulera s/n – 1.629 €/l

– Madrid, Calle Arroyo de la Bulera s/n – 1.629 €/l Ballenoil – Valdemoro, Avenida de las Morcilleras, 1 – 1.629 €/l

El Geoportal: la herramienta clave para no pagar de más

Para quienes quieren ir un paso más allá, el Geoportal de gasolineras del Ministerio se ha convertido en una herramienta imprescindible. Como acabamos de ver permite consultar los precios actualizados prácticamente en tiempo real y filtrar por provincia, municipio o tipo de combustible. Lo interesante es que no sólo muestra los precios, sino que también permite ver un mapa interactivo, lo que facilita encontrar la estación más barata cerca de tu ubicación o en una ruta concreta. Podéis ver ejemplo en este mapa que te dejamos de Alcobendas:

Así, en un contexto como el actual, donde cada céntimo cuenta, tener esta información a mano puede ayudarte a tomar decisiones más inteligentes y evitar pagar de más sin necesidad.