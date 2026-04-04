Estamos en el fin de semana del puente de Semana Santa en el que millones de coches se han desplazado a varios puntos del país, entre los que está Madrid que cada año recibe no sólo a turistas extranjeros, sino también a miles de visitantes de comunidades cercanas que no dudan en coger su coche para llegar a la capital o pueblos cercanos. Ya sea que llegues a Madrid o que salgas de ella hacia otro destino seguramente necesitarás repostar de modo que es importante saber dónde están las gasolineras más importantes en este sábado 4 de abril.

La Guerra en Irán sigue marcando el paso en lo que respecta al precio de los carburantes. Cierto es, que con la rebaja del IVA del 21 al 10 % se ha podido rebajar ese precio del litro de gasolina o diésel y que estuvo a punto de superar los dos euros hace nada, pero también es verdad que el ahorro es mínimo. Antes de Semana Santa tal vez algunas gasolineras ofrecían el litro incluso por debajo de los 1,4 euros, pero a fecha actual ese precio se supera de media. Se hace entonces necesario consultar bien los datos ofrecidos por el al Geoportal gasolinas del Ministerio de Transición Ecológica en el que aparecen listados los precios actualizados tanto en fecha como en hora.

Precio de la gasolina hoy 4 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Geoportal, es la herramienta online donde podemos comprobar a primera hora de este Sábado Santo dónde es más económico repostar. Os dejamos las 25 gasolineras más económicas en cuanto a Gasolina 95, 98 y diésel:

Gasolina 95 en Madrid

Alcampo en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa): 1,375 €/litro.

en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa): 1,375 €/litro. Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (C.C. Loranca): 1,375 €/litro.

en Fuenlabrada (C.C. Loranca): 1,375 €/litro. Alcampo en Alcorcón (Av. Europa): 1,375 €/litro.

en Alcorcón (Av. Europa): 1,375 €/litro. Plenergy en Valdemoro (Ctra. Valderremata km 4): 1,375 €/litro.

en Valdemoro (Ctra. Valderremata km 4): 1,375 €/litro. Ballenoil en Alcalá de Henares (M-300 km 26,9): 1,399 €/litro.

en Alcalá de Henares (M-300 km 26,9): 1,399 €/litro. Alcampo en Madrid (Calle José Paulete): 1,399 €/litro.

en Madrid (Calle José Paulete): 1,399 €/litro. Beroil en Móstoles (Calle Simón Hernández, 73): 1,399 €/litro.

en Móstoles (Calle Simón Hernández, 73): 1,399 €/litro. Ballenoil en Madrid (Ctra. Vicálvaro-O’Donnell km 22): 1,399 €/litro.

en Madrid (Ctra. Vicálvaro-O’Donnell km 22): 1,399 €/litro. Plenergy en Alcalá de Henares (Av. de Madrid, 60): 1,399 €/litro.

en Alcalá de Henares (Av. de Madrid, 60): 1,399 €/litro. Ballenoil en Leganés (Calle Rey Pastor, 16): 1,399 €/litro.

en Leganés (Calle Rey Pastor, 16): 1,399 €/litro. Ballenoil en Alcalá de Henares (Ctra. Daganzo km 5): 1,399 €/litro.

en Alcalá de Henares (Ctra. Daganzo km 5): 1,399 €/litro. Petroprix en Alcalá de Henares (Calle Isaac Newton, 155): 1,399 €/litro.

en Alcalá de Henares (Calle Isaac Newton, 155): 1,399 €/litro. Plenergy en Madrid (Calle Pirotecnia, 2): 1,399 €/litro.

en Madrid (Calle Pirotecnia, 2): 1,399 €/litro. Supeco en Alcalá de Henares (Polígono La Garena): 1,399 €/litro.

en Alcalá de Henares (Polígono La Garena): 1,399 €/litro. Petroprix en Leganés (Calle Ricardo Tormo, 6): 1,399 €/litro.

en Leganés (Calle Ricardo Tormo, 6): 1,399 €/litro. Ballenoil en Madrid (Calle Francisca Torres Catalán, 24): 1,399 €/litro.

en Madrid (Calle Francisca Torres Catalán, 24): 1,399 €/litro. Plenergy en Madrid (Ctra. Vicálvaro-O’Donnell km 20): 1,399 €/litro.

en Madrid (Ctra. Vicálvaro-O’Donnell km 20): 1,399 €/litro. Ballenoil en Alcalá de Henares (Calle Varsovia, 2): 1,399 €/litro.

en Alcalá de Henares (Calle Varsovia, 2): 1,399 €/litro. Plenergy en Leganés (Calle Rey Pastor, 3): 1,399 €/litro.

en Leganés (Calle Rey Pastor, 3): 1,399 €/litro. Family Energy en Leganés (Calle Isaac Peral, 12): 1,399 €/litro.

en Leganés (Calle Isaac Peral, 12): 1,399 €/litro. Lavaplus en Alcalá de Henares (Carrera de Ajalvir, 3): 1,399 €/litro.

en Alcalá de Henares (Carrera de Ajalvir, 3): 1,399 €/litro. Petroprix en Madrid (Calle Herce, 41): 1,399 €/litro.

en Madrid (Calle Herce, 41): 1,399 €/litro. Plenergy en Leganés (Calle Eduardo Torroja, 29): 1,399 €/litro.

en Leganés (Calle Eduardo Torroja, 29): 1,399 €/litro. Ballenoil en Móstoles (Av. Portugal, 80): 1,409 €/litro.

en Móstoles (Av. Portugal, 80): 1,409 €/litro. Ballenoil en Móstoles (Av. Portugal, margen izquierdo): 1,409 €/litro.

Gasolina 98 en Madrid

Alcampo en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa): 1,465 €/litro.

en Alcalá de Henares (C.C. La Dehesa): 1,465 €/litro. Alcampo en Madrid (Calle José Paulete): 1,488 €/litro.

en Madrid (Calle José Paulete): 1,488 €/litro. Alcampo en Alcobendas (Av. Olímpica, 9): 1,489 €/litro.

en Alcobendas (Av. Olímpica, 9): 1,489 €/litro. Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (C.C. Loranca): 1,501 €/litro.

en Fuenlabrada (C.C. Loranca): 1,501 €/litro. Alcampo en Alcorcón (Av. Europa): 1,501 €/litro.

en Alcorcón (Av. Europa): 1,501 €/litro. Confort Auto en Alcobendas (Av. de la Industria, 45): 1,586 €/litro.

en Alcobendas (Av. de la Industria, 45): 1,586 €/litro. BP Río Corvo en Alcalá de Henares (Antigua N-II km 26): 1,599 €/litro.

en Alcalá de Henares (Antigua N-II km 26): 1,599 €/litro. Galp en Navalcarnero (Polígono Alparache): 1,599 €/litro.

en Navalcarnero (Polígono Alparache): 1,599 €/litro. BP Mayorazgo en Madrid (Calle Sierra de la Demanda, 2): 1,619 €/litro.

en Madrid (Calle Sierra de la Demanda, 2): 1,619 €/litro. Galp en Alcalá de Henares (Vía Complutense): 1,629 €/litro.

Diésel en Madrid

Plenergy en Valdemoro (Ctra. Valderremata km 4): 1,579 €/litro.

en Valdemoro (Ctra. Valderremata km 4): 1,579 €/litro. Confort Auto en Alcobendas (Av. de la Industria, 45): 1,657 €/litro.

en Alcobendas (Av. de la Industria, 45): 1,657 €/litro. Baratoil en Parla (Av. Cerro del Rubal, 7): 1,665 €/litro.

en Parla (Av. Cerro del Rubal, 7): 1,665 €/litro. Gasolinera Torrejón en Torrejón de Ardoz (Av. de la Constitución, 108): 1,669 €/litro.

en Torrejón de Ardoz (Av. de la Constitución, 108): 1,669 €/litro. Ballenoil en Torrejón de Ardoz (Av. Constitución, 225): 1,669 €/litro.

en Torrejón de Ardoz (Av. Constitución, 225): 1,669 €/litro. Beroil en Móstoles (Calle Simón Hernández, 73): 1,669 €/litro.

en Móstoles (Calle Simón Hernández, 73): 1,669 €/litro. Plenergy en Alcalá de Henares (Av. de Madrid, 60): 1,669 €/litro.

en Alcalá de Henares (Av. de Madrid, 60): 1,669 €/litro. T9 en Torrejón de Ardoz (Calle Mario Vargas Llosa, 4): 1,669 €/litro.

en Torrejón de Ardoz (Calle Mario Vargas Llosa, 4): 1,669 €/litro. Petroprix en San Fernando de Henares (Av. de los Artesanos, 7): 1,669 €/litro.

en San Fernando de Henares (Av. de los Artesanos, 7): 1,669 €/litro. Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (C.C. Loranca): 1,678 €/litro.

Mapa con las gasolineras que son más baratas

Ahora ya hemos podido ver cuáles son las gasolineras más baratas para repostar en Madrid este sábado 4 de abril, que coincide con ser Sábado Santo y por lo que vemos, de alguna manera se mantiene esa tendencia alcista que ya vimos en los días anteriores del puente por lo que es importante saber dónde repostar. Sólo haciendo una rápida consulta, ya podemos ubicarnos un poco y con ello ahorrarnos unos céntimos que en el caso del repostaje de carburante puede, a la larga, ser mucho más.

Pero si quieres estar actualizado, o deseas consultar precios en otros días, te recomendamos la consulta dentro del Geoportal Gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica donde encontrarás los precios en tiempo real, ver cómo cambian (aunque sea ligeramente) a lo largo del día, filtrar incluso por tipo de carburante o comparar varias gasolineras a la vez sobre un mapa como el que ahora te dejamos con la zona de Alcorcón:

Cómo ahorrar combustible

Al margen de comparar precios, si deseas decir que realmente estás ahorrando en carburante, no está de más por ejemplo que controles la velocidad para que sea constante, que evites acelerones bruscos o que uses marchas largas cuando sea posible. Súmale también comprobar los neumáticos dado que si están mal de presión, gastarás más combustible, además de ser también un peligro para la seguridad. Y por último, no cargues el coche en exceso.