El precio de la gasolina vuelve a colarse en la conversación de muchos hoy lunes 27 de abril en Madrid, ya que esta es una jornada en la que el coche vuelve a ser imprescindible desde primera hora. Ya sea para ir al trabajo, al colegio, a hacer recados, la semana arranca y con ella ese uso constante del vehículo que hace que muchos conductores se fijen de nuevo en cuánto cuesta repostar antes de parar en una gasolinera y más teniendo en cuenta el contexto actual con la Guerra de Irán y las noticias constantes sobre cómo afecta al precio del petróleo.

En ese contexto, lo que se está viendo en los últimos días no son grandes cambios de golpe, sino pequeñas diferencias entre estaciones que acaban marcando la diferencia cuando se llena el depósito. A veces no es algo que salte a la vista, pero cuando se comparan precios o se repite trayecto durante la semana, se nota. Es ahí donde muchos conductores han empezado a prestar más atención, incluso en días como hoy, en los que el tiempo suele ir más justo y no siempre apetece desviarse. Por este motivo es importante estar bien informados así que nada como hacer la consulta diaria al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que siempre tiene datos actualizados, así que toma nota porque este es ahora el Precio de la gasolina hoy 27 de abril con las gasolineras más baratas de Madrid

Precio de la gasolina hoy 27 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si tienes que repostar hoy lunes, estas son las gasolineras más baratas para hacerlo hoy en Madrid capital y municipios cercanos:

Gasolina 95

Ballenoil . Madrid. Avda. Democracia, 41. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Avda. Democracia, 41. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. Avda. Democracia, 62. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Avda. Democracia, 62. Precio: 1,339 €/l. Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Coslada. Av. Jarama, 17. Precio: 1,339 €/l.

. Coslada. Av. Jarama, 17. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. Ctra. Vicálvaro a O’Donnell km 22. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Ctra. Vicálvaro a O’Donnell km 22. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. C/ Cerro del Murmullo, 1. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. C/ Cerro del Murmullo, 1. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. Camino Pozo del Tío Raimundo, 6. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Camino Pozo del Tío Raimundo, 6. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Madrid. Ctra. Villaverde a Vallecas km 267. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Ctra. Villaverde a Vallecas km 267. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Coslada. Av. Constitución, 28. Precio: 1,339 €/l.

. Coslada. Av. Constitución, 28. Precio: 1,339 €/l. Simón Grup . Madrid. Ctra. Villaverde a Vallecas km 283. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Ctra. Villaverde a Vallecas km 283. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Coslada. Av. San Pablo, 29. Precio: 1,339 €/l.

. Coslada. Av. San Pablo, 29. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. C/ G, 2. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. C/ G, 2. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. Camino Hormigueras, 153. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Camino Hormigueras, 153. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Madrid. C/ Pirotecnia, 2. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. C/ Pirotecnia, 2. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Madrid. C/ Francisca Torres Catalán, 24. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. C/ Francisca Torres Catalán, 24. Precio: 1,339 €/l. Supeco . Madrid. C/ Bruno Abúndez, 56. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. C/ Bruno Abúndez, 56. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Madrid. Ctra. Vicálvaro km 20. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Ctra. Vicálvaro km 20. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Madrid. Camino de las Hormigueras, 177. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Camino de las Hormigueras, 177. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Madrid. Av. del Mayorazgo, s/n. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. Av. del Mayorazgo, s/n. Precio: 1,339 €/l. Petroprix . Madrid. C/ Herce, 41. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. C/ Herce, 41. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Coslada. Av. del Jarama, 17. Precio: 1,339 €/l.

. Coslada. Av. del Jarama, 17. Precio: 1,339 €/l. Novel Oil . Madrid. C/ Pirotecnia, 83. Precio: 1,339 €/l.

. Madrid. C/ Pirotecnia, 83. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,345 €/l.

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,345 €/l. Ballenoil . Rivas. C/ Fundición, 19. Precio: 1,359 €/l.

. Rivas. C/ Fundición, 19. Precio: 1,359 €/l. Petroprix. Rivas. C/ Cincel, 2. Precio: 1,359 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. C/ José Paulete. Precio: 1,429 €/l.

. Madrid. C/ José Paulete. Precio: 1,429 €/l. Alcampo . Torrejón. Ctra. Loeches km 12,5. Precio: 1,459 €/l.

. Torrejón. Ctra. Loeches km 12,5. Precio: 1,459 €/l. Alcampo . Alcalá. C.C. La Dehesa. Precio: 1,489 €/l.

. Alcalá. C.C. La Dehesa. Precio: 1,489 €/l. Shell . Ciempozuelos. M-414 km 42. Precio: 1,529 €/l.

. Ciempozuelos. M-414 km 42. Precio: 1,529 €/l. Alcampo . Alcobendas. Av. Olímpica, 9. Precio: 1,539 €/l.

. Alcobendas. Av. Olímpica, 9. Precio: 1,539 €/l. Alcampo . Fuenlabrada. Loranca. Precio: 1,544 €/l.

. Fuenlabrada. Loranca. Precio: 1,544 €/l. Alcampo . Alcorcón. Av. Europa. Precio: 1,544 €/l.

. Alcorcón. Av. Europa. Precio: 1,544 €/l. Confor Auto . Alcobendas. Av. Industria, 45. Precio: 1,559 €/l.

. Alcobendas. Av. Industria, 45. Precio: 1,559 €/l. Galp . Navalcarnero. Pol. Alparache. Precio: 1,569 €/l.

. Navalcarnero. Pol. Alparache. Precio: 1,569 €/l. Avia . Alcorcón. M-506 km 4. Precio: 1,569 €/l.

. Alcorcón. M-506 km 4. Precio: 1,569 €/l. Avia . Alcorcón. M-506 km 4,9. Precio: 1,569 €/l.

. Alcorcón. M-506 km 4,9. Precio: 1,569 €/l. Galp . Majadahonda. Pol. El Carralero. Precio: 1,589 €/l.

. Majadahonda. Pol. El Carralero. Precio: 1,589 €/l. BP . El Álamo. M-404 km 4,95. Precio: 1,589 €/l.

. El Álamo. M-404 km 4,95. Precio: 1,589 €/l. Shell . Madrid. A-3 km 14,8. Precio: 1,589 €/l.

. Madrid. A-3 km 14,8. Precio: 1,589 €/l. Shell . Butarque. C/ Marc Gené, 28. Precio: 1,589 €/l.

. Butarque. C/ Marc Gené, 28. Precio: 1,589 €/l. Galp . Collado Villalba. Carrefour. Precio: 1,599 €/l.

. Collado Villalba. Carrefour. Precio: 1,599 €/l. Galp . Alcalá. Vía Complutense. Precio: 1,599 €/l.

. Alcalá. Vía Complutense. Precio: 1,599 €/l. BP . Alcalá. N-II km 26. Precio: 1,599 €/l.

. Alcalá. N-II km 26. Precio: 1,599 €/l. BP . Alcalá. M-300 km 26,4. Precio: 1,599 €/l.

. Alcalá. M-300 km 26,4. Precio: 1,599 €/l. Star Petroleum . Madrid. Av. Poblados, 167. Precio: 1,599 €/l.

. Madrid. Av. Poblados, 167. Precio: 1,599 €/l. Shell . Madrid. Pº Santa María de la Cabeza, 90. Precio: 1,599 €/l.

. Madrid. Pº Santa María de la Cabeza, 90. Precio: 1,599 €/l. Shell . Madrid. C/ Antonio Leyva, 87. Precio: 1,599 €/l.

. Madrid. C/ Antonio Leyva, 87. Precio: 1,599 €/l. Eni . Rivas. Av. Aurelio Álvarez. Precio: 1,599 €/l.

. Rivas. Av. Aurelio Álvarez. Precio: 1,599 €/l. Shell . Torrejón. Av. Constitución, 262. Precio: 1,599 €/l.

. Torrejón. Av. Constitución, 262. Precio: 1,599 €/l. E.Leclerc. Aranjuez. Pº del Deleite, 13. Precio: 1,599 €/l.

Gasóleo A

Alcampo . Alcalá. C.C. La Dehesa. Precio: 1,558 €/l.

. Alcalá. C.C. La Dehesa. Precio: 1,558 €/l. Ballenoil . Alcalá. C/ Varsovia, 2. Precio: 1,558 €/l.

. Alcalá. C/ Varsovia, 2. Precio: 1,558 €/l. Ballenoil . Talamanca. Av. La Chopera, 2. Precio: 1,569 €/l.

. Talamanca. Av. La Chopera, 2. Precio: 1,569 €/l. Ballenoil . Talamanca. M-103 km 34,5. Precio: 1,569 €/l.

. Talamanca. M-103 km 34,5. Precio: 1,569 €/l. Alcampo . Torrejón. Ctra. Loeches km 12,5. Precio: 1,579 €/l.

. Torrejón. Ctra. Loeches km 12,5. Precio: 1,579 €/l. Alcampo . Fuenlabrada. Loranca. Precio: 1,581 €/l.

. Fuenlabrada. Loranca. Precio: 1,581 €/l. Alcampo . Alcorcón. Av. Europa. Precio: 1,581 €/l.

. Alcorcón. Av. Europa. Precio: 1,581 €/l. Lavaplus . Alcorcón. Av. Europa, 15. Precio: 1,581 €/l.

. Alcorcón. Av. Europa, 15. Precio: 1,581 €/l. Ballenoil . Villaviciosa. Av. Quitapesares, 33. Precio: 1,599 €/l.

. Villaviciosa. Av. Quitapesares, 33. Precio: 1,599 €/l. Petroprix . Arganda. Av. Madrid. Precio: 1,599 €/l.

. Arganda. Av. Madrid. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Arganda. Camino San Martín. Precio: 1,599 €/l.

. Arganda. Camino San Martín. Precio: 1,599 €/l. Plenergy . Arganda. Av. Madrid, 66. Precio: 1,599 €/l.

. Arganda. Av. Madrid, 66. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Arganda. Camino San Martín km 2. Precio: 1,599 €/l.

. Arganda. Camino San Martín km 2. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Madrid. C/ Arroyo de la Bulera. Precio: 1,599 €/l.

. Madrid. C/ Arroyo de la Bulera. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Arganda. Travesía Sierra de Gata, 17. Precio: 1,599 €/l.

. Arganda. Travesía Sierra de Gata, 17. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Madrid. C/ Versalles, 17. Precio: 1,599 €/l.

. Madrid. C/ Versalles, 17. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Arganda. Av. Valdearganda, 15. Precio: 1,599 €/l.

. Arganda. Av. Valdearganda, 15. Precio: 1,599 €/l. Petroprix . Móstoles. C/ Plasencia, 29. Precio: 1,599 €/l.

. Móstoles. C/ Plasencia, 29. Precio: 1,599 €/l. Plenergy . Arganda. Av. del Cañal, 25. Precio: 1,599 €/l.

. Arganda. Av. del Cañal, 25. Precio: 1,599 €/l. Ballenoil . Móstoles. C/ Puerto Cotos, 25. Precio: 1,599 €/l.

. Móstoles. C/ Puerto Cotos, 25. Precio: 1,599 €/l. Alcampo . Alcobendas. Av. Olímpica, 9. Precio: 1,609 €/l.

. Alcobendas. Av. Olímpica, 9. Precio: 1,609 €/l. Lavaplus . Base Aérea. Precio: 1,617 €/l.

. Base Aérea. Precio: 1,617 €/l. Gasexpress . Alcalá. Ctra. Daganzo km 3. Precio: 1,617 €/l.

. Alcalá. Ctra. Daganzo km 3. Precio: 1,617 €/l. Ballenoil . Alcalá. Ctra. Daganzo km 5. Precio: 1,617 €/l.

. Alcalá. Ctra. Daganzo km 5. Precio: 1,617 €/l. Petroprix. Alcalá. C/ Isaac Newton, 155. Precio: 1,617 €/l.

El mapa del Geoportal con los precios de la gasolina

Con los precios que ahora conoces, es posible que quieras comprobar qué gasolineras baratas tienes cerca en un momento concreto o ver si hay opciones algo más económicas en tu zona, y para ello, lo más práctico sigue siendo utilizar el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Esta es la herramienta más directa y fiable que puedes encontrar ya que en ella puedes seleccionar el tipo de combustible, ajustar la zona que te interesa y consultar tanto el listado de estaciones como su ubicación en el mapa. De este modo, no solo ves el precio, sino también qué gasolineras te quedan realmente a mano según tu recorrido. Puedes ver como ejemplo el mapa tal y como se muestra para Madrid:

Esto resulta especialmente útil en un día como hoy, en el que muchas veces no hay tiempo para dar rodeos o buscar con calma. Poder ver rápidamente qué opciones tienes cerca permite tomar una decisión más ágil y evitar repostar a ciegas. Además, los precios se actualizan con frecuencia, por lo que una consulta rápida antes de parar puede ayudarte a ajustar un poco más el gasto a lo largo de la semana.