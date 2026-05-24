Llegamos al domingo, el penúltimo del mes de mayo, y lo cierto es que en este día es normal que muchos conductores tengan que parar a primera hora de la mañana para asegurarse de llenar bien el depósito si con el coche quieren aprovechar para una escapada rápida, una comida fuera o simplemente para dejarlo todo listo antes de que empiece la semana, de modo que resulta importante saber cuál es el precio de la gasolina en este domingo 24 de mayo y dónde es más barato repostar en Madrid.

No podemos decir que haya cambios radicales de un día para otro, y algunas gasolineras seguro que repiten con respecto a ayer sábado, pero sí que pueden darse pequeñas subidas y bajadas que hacen que repostar en un sitio u otro marque la diferencia. Y en Madrid, donde hay estaciones prácticamente en cada zona, esa diferencia puede ser de varios céntimos por litro sin necesidad de desviarse demasiado. Por eso cada vez es más común ver a gente mirando precios antes de decidir dónde parar. No se trata solo de ahorrar en un repostaje puntual, sino de ir ajustando gastos y para ello, consultar los precios reportados por las gasolineras en el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 24 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo reportado, estas son las gasolineras más baratas hoy en Madrid:

Gasolina 95

Plenergy – Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.365 €/l

– Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.365 €/l Petroprix – Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.369 €/l

– Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.369 €/l Supeco – Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa, S/N. Precio: 1.369 €/l

– Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa, S/N. Precio: 1.369 €/l Gasexpress – Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. Precio: 1.379 €/l

– Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. Precio: 1.379 €/l Ballenoil – Coslada. Avenida Jarama, 17. Precio: 1.389 €/l

– Coslada. Avenida Jarama, 17. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22. Precio: 1.389 €/l

– Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell km 22. Precio: 1.389 €/l Petroprix – Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1.389 €/l Lavaplus – Base Aérea. Carretera de la Base km S/N. Precio: 1.389 €/l

– Base Aérea. Carretera de la Base km S/N. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, S/N. Precio: 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, S/N. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Coslada. Avenida Constitución, 28. Precio: 1.389 €/l

– Coslada. Avenida Constitución, 28. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.389 €/l

– Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.389 €/l T9 – Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. Precio: 1.389 €/l

– Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 5. Precio: 1.389 €/l Gasexpress – Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida Sol, 50. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Madrid. Calle Pirotecnia, 2. Precio: 1.389 €/l

– Madrid. Calle Pirotecnia, 2. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1.389 €/l

– Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida Premios Nobel, 1. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla La, 36. Precio: 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla La, 36. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Madrid. Calle Francisca Torres Catalán, 24. Precio: 1.389 €/l

– Madrid. Calle Francisca Torres Catalán, 24. Precio: 1.389 €/l Petroprix – Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Madrid. Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km 20. Precio: 1.389 €/l

– Madrid. Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km 20. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 249. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 249. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz. Calle Circunvalación, 64. Precio: 1.389 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.479 €/l

– Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.479 €/l Alcampo – Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.559 €/l

– Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.559 €/l Confor Auto – Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.559 €/l

– Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.559 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1.589 €/l

– Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1.589 €/l Shell – Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. Precio: 1.589 €/l

– Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. Precio: 1.589 €/l Alcampo – Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1.589 €/l

– Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1.589 €/l E.Leclerc – Aranjuez. Paseo Deleite, 13. Precio: 1.599 €/l

– Aranjuez. Paseo Deleite, 13. Precio: 1.599 €/l Confort Auto – Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.599 €/l

– Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.599 €/l Shell – Móstoles. Glorieta de los Jazmines, S/N. Precio: 1.599 €/l

– Móstoles. Glorieta de los Jazmines, S/N. Precio: 1.599 €/l BP Dualez 365 – El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. Precio: 1.609 €/l

– El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. Precio: 1.609 €/l Shell – Madrid. Carrera Valencia km 14,800. Precio: 1.609 €/l

– Madrid. Carrera Valencia km 14,800. Precio: 1.609 €/l Alcampo – Alcorcón. Avenida Europa, S/N. Precio: 1.617 €/l

– Alcorcón. Avenida Europa, S/N. Precio: 1.617 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, S/N. Precio: 1.617 €/l

– Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, S/N. Precio: 1.617 €/l Galp – Navalcarnero. Polígono Alparache, S/N. Precio: 1.624 €/l

– Navalcarnero. Polígono Alparache, S/N. Precio: 1.624 €/l Petrokal – Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. Precio: 1.629 €/l

– Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. Precio: 1.629 €/l Super Oil – Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l

– Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l Shell Ricardo Tormo 365 – Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.639 €/l

– Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.639 €/l Q8 – Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.639 €/l

– Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.639 €/l Shell – Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. Precio: 1.649 €/l

– Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. Precio: 1.649 €/l Galp – Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, S/N. Precio: 1.649 €/l

– Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, S/N. Precio: 1.649 €/l Shell – Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.659 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.659 €/l BP Nassica 365 – Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.659 €/l

– Pinto. Calle Coto de Doñana, 6. Precio: 1.659 €/l Avia – Alcorcón. Carretera M-506 km 4,900. Precio: 1.659 €/l

– Alcorcón. Carretera M-506 km 4,900. Precio: 1.659 €/l Avia – Alcorcón. Carretera M-506 km 4. Precio: 1.659 €/l

– Alcorcón. Carretera M-506 km 4. Precio: 1.659 €/l Shell – Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.669 €/l

Diésel

Alcampo – Alcorcón. Avenida Europa, S/N. Precio: 1.535 €/l

– Alcorcón. Avenida Europa, S/N. Precio: 1.535 €/l Lavaplus – Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.535 €/l

– Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.535 €/l Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, S/N. Precio: 1.535 €/l

– Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, S/N. Precio: 1.535 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1.544 €/l

– Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1.544 €/l Esteba Rivas – Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.548 €/l

– Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.548 €/l Ballenoil – Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.549 €/l

– Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.549 €/l Beroil – Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l

– Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l Petroprix – Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l

– Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l Ballenoil – Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.549 €/l

– Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.549 €/l Ballenoil – Algete. Calle Pelaya, 1. Precio: 1.554 €/l

– Algete. Calle Pelaya, 1. Precio: 1.554 €/l Plenergy – Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.559 €/l

– Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.559 €/l Confort Auto – Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.569 €/l

– Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.569 €/l Petrol Móstoles – Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l

– Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l Ballenoil – Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, S/N. Precio: 1.569 €/l

– Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, S/N. Precio: 1.569 €/l Ballenoil – Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.569 €/l

– Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.569 €/l Plenergy – El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.569 €/l

– El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.569 €/l Plenergy – El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1.569 €/l

– El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1.569 €/l Ballenoil – Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1.579 €/l

– Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1.579 €/l Ballenoil – Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.579 €/l

– Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.579 €/l Ballenoil – Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1.579 €/l

– Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1.579 €/l Lavaplus – Base Aérea. Carretera de la Base km S/N. Precio: 1.579 €/l

– Base Aérea. Carretera de la Base km S/N. Precio: 1.579 €/l T9 – Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1.579 €/l

– Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1.579 €/l Petroprix – Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1.579 €/l

– Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1.579 €/l Plenergy – Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: 1.579 €/l

– Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: 1.579 €/l Ballenoil – Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.579 €/l

Cómo consultar el mapa con los precios de la gasolina en el Geoportal

Detrás de estos listados que acabamos de ver está el Geoportal oficial del Gobierno, una herramienta pública que recoge los precios que comunican las propias gasolineras. Es, en la práctica, el punto de partida más fiable para saber cuánto cuesta repostar en cada zona. Pero además de listados, toda la información que ofrece se puede consultar también a través de un mapa, como este que vemos de Pozuelo a modo de ejemplo y que es es bastante intuitivo. Al entrar, aparecen marcadas todas las estaciones de servicio y basta con acercar la vista a Madrid para verlas distribuidas por barrios y carreteras. Si pinchas en cualquiera de ellas, se despliega la información con los precios actualizados de cada combustible y la dirección exacta.

Además, permite filtrar según lo que busques en ese momento. Puedes centrarte solo en gasolina 95, comparar diésel o simplemente localizar las más baratas cerca de tu ubicación. Es una herramienta sencilla, pero muy útil cuando quieres decidir rápido sin dar vueltas innecesarias.