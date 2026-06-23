Precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Es martes y, además, Noche de San Juan, lo que significa que muchos madrileños ya tienen el coche en marcha o a punto de arrancarlo para ir a alguna celebrarlo a casa de amigos o, los más animados, incluso a escaparse a la costa a pasar la noche frente a una hoguera. Y es justo en días así, con más desplazamientos de lo habitual cuando más se nota el precio de la gasolina. De modo que elegir bien dónde repostar puede suponer una diferencia de bastantes euros cuando se trata de llenar el depósito al máximo. Por eso, antes de salir, conviene saber cuál es el precio de la gasolina hoy 23 de junio y dónde se localizan las gasolineras más baratas de Madrid.

La situación de los precios sigue siendo muy parecida a la de los últimos días a pesar de que el conflicto que lo marca todo, la Guerra de Irán, parecía que iniciaba un diálogo de paz y se hablaba de cómo bajaría el precio del petróleo a la larga, pero de momento la guerra parece que no acaba, y por otro lado, los precios aquí en España no parece que vayan a cambiar demasiado, por lo que, de momento, sin embargo, lo que manda es la inercia de las últimas semanas, con la gasolina 95 moviéndose en Madrid en torno a los 1,4 €/litro de media, aunque con diferencias muy notables entre estaciones e incluso con algunas por debajo, tal y como vemos ahora con aquellas que son de bajo coste como Plenergy, Ballenoil, o Petroprix.

De este modo, para encontrar la gasolinera más barata en cada momento, la herramienta de referencia es el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que actualiza los precios prácticamente en tiempo real y permite buscar por zona, tipo de combustible y precio. En una noche como la de hoy, en la que muchos conductores harán trayectos que no tienen planificados de antemano, echar un vistazo antes de salir puede marcar la diferencia. A continuación, repasamos cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid hoy martes 23 de junio.

Precio de la gasolina hoy 23 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo marcado por el Geoportal de gasolineras, aquí es donde te va a resultar más barato repostar hoy martes:

Gasolina 95

Ballenoil . Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,319 €/l.

. Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,319 €/l. Petroprix . Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,319 €/l.

. Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,319 €/l. Plenergy . Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: 1,319 €/l.

. Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: 1,319 €/l. Petroprix . Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1,319 €/l.

. Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1,319 €/l. Plenergy . Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: 1,319 €/l.

. Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: 1,319 €/l. Ballenoil . Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1,319 €/l.

. Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1,319 €/l. Plenergy . Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,319 €/l.

. Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,319 €/l. Reques – T9 . Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1,319 €/l.

. Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1,319 €/l. Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,329 €/l.

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,329 €/l. Petroprix . Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1,329 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1,329 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Fundición, 19. Precio: 1,329 €/l. Simon Grup . Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas km 283. Precio: 1,329 €/l.

. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas km 283. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,329 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Avenida Pablo Iglesias, 78. Precio: 1,329 €/l. CAB . Rivas-Vaciamadrid. Calle Turbina, 2. Precio: 1,329 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Turbina, 2. Precio: 1,329 €/l. Plenergy . El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,329 €/l.

. El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,329 €/l. Plenergy . Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. Precio: 1,329 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Carretilla, 36. Precio: 1,329 €/l. Ballenoil . Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, s/n. Precio: 1,329 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, s/n. Precio: 1,329 €/l. Plenergy . Rivas-Vaciamadrid. Calle de la Fundición, 125. Precio: 1,329 €/l.

. Rivas-Vaciamadrid. Calle de la Fundición, 125. Precio: 1,329 €/l. Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1,335 €/l.

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1,335 €/l. Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1,339 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1,339 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona km 34,0. Precio: 1,339 €/l.

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona km 34,0. Precio: 1,339 €/l. Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada km 4. Precio: 1,339 €/l.

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada km 4. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, margen izquierdo, km 26,9. Precio: 1,339 €/l.

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, margen izquierdo, km 26,9. Precio: 1,339 €/l. Ballenoil . Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. Precio: 1,339 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 225. Precio: 1,339 €/l. Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,339 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1,449 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1,449 €/l. Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,449 €/l.

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,449 €/l. Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,449 €/l.

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,449 €/l. Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1,499 €/l.

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1,499 €/l. Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona km 34,0. Precio: 1,499 €/l.

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona km 34,0. Precio: 1,499 €/l. BP San Peter 365 . Madrid. CR A-3 MG DCHO, km 11,2. Precio: 1,499 €/l.

. Madrid. CR A-3 MG DCHO, km 11,2. Precio: 1,499 €/l. Shell . Madrid. Carrera Valencia km 14,800. Precio: 1,499 €/l.

. Madrid. Carrera Valencia km 14,800. Precio: 1,499 €/l. Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1,504 €/l.

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1,504 €/l. Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina calle Ávila. Precio: 1,514 €/l.

. Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina calle Ávila. Precio: 1,514 €/l. Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. Precio: 1,519 €/l.

. Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. Precio: 1,519 €/l. BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,519 €/l.

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,519 €/l. BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. Precio: 1,529 €/l.

. El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. Precio: 1,529 €/l. E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,529 €/l.

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,529 €/l. Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. Precio: 1,529 €/l.

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117 km 3,100. Precio: 1,529 €/l. Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,535 €/l.

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,535 €/l. Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,535 €/l.

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,535 €/l. Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de las Estaciones, 2. Precio: 1,539 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Avenida de las Estaciones, 2. Precio: 1,539 €/l. Shell . Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: 1,549 €/l.

. Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: 1,549 €/l. BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Carretera antigua N-II km 26,00. Precio: 1,549 €/l.

. Alcalá de Henares. Carretera antigua N-II km 26,00. Precio: 1,549 €/l. Avia . Alcorcón. Carretera M-506 km 4. Precio: 1,549 €/l.

. Alcorcón. Carretera M-506 km 4. Precio: 1,549 €/l. Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1 km 18,6. Precio: 1,549 €/l.

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1 km 18,6. Precio: 1,549 €/l. Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1,549 €/l.

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1,549 €/l. Avia . Alcorcón. Carretera M-506 km 4,900. Precio: 1,549 €/l.

. Alcorcón. Carretera M-506 km 4,900. Precio: 1,549 €/l. Repsol Nassica 365 . Getafe. Avenida Río Guadalquivir, 11. Precio: 1,549 €/l.

. Getafe. Avenida Río Guadalquivir, 11. Precio: 1,549 €/l. BP Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1,559 €/l.

Diésel

Plenergy . El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,349 €/l.

. El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,349 €/l. Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,359 €/l.

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1,359 €/l.

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil . Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,359 €/l.

. Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,359 €/l. Petroprix . Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,359 €/l.

. Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,359 €/l. Plenergy . Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: 1,359 €/l.

. Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: 1,359 €/l. Petroprix . Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1,359 €/l.

. Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1,359 €/l. Plenergy . Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: 1,359 €/l.

. Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil . Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1,359 €/l.

. Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1,359 €/l. Plenergy . Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,359 €/l.

. Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,359 €/l. Reques – T9 . Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1,359 €/l.

. Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1,359 €/l. Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1,359 €/l.

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1,359 €/l.

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil . Madrid. Calle Albasanz, 69. Precio: 1,369 €/l.

. Madrid. Calle Albasanz, 69. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada km 4. Precio: 1,379 €/l.

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada km 4. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: 1,379 €/l.

. Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: 1,379 €/l.

. Móstoles. Avenida Portugal, 80. Precio: 1,379 €/l. Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1,379 €/l.

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1,379 €/l. Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,379 €/l. Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,379 €/l.

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1,379 €/l. Plenergy . Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: 1,379 €/l.

. Móstoles. Paseo de Arroyomolinos, 37. Precio: 1,379 €/l. Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1,379 €/l.

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1,379 €/l. Petroprix . Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1,379 €/l.

. Móstoles. Calle Yolanda González, 5. Precio: 1,379 €/l. Petroprix. Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1,399 €/l.

Mapa para que localices las gasolineras más baratas

Con estos listados ya te puedes hacer una idea de dónde repostar hoy, pero si quieres consultar en otro momento, en Okdiario seguiremos informando aunque tienes también a tu mano el Geoportal de gasolineras en el que aparecen precios actualizados cada día, y donde además encuentras un mapa como el que ahora vemos, en el que puedes hacer «click»para señalar de forma más detallada donde puedes repostar hoy más barato.