Los 4 museos más pequeños y con más encanto de Madrid

En Madrid hay museos bien conocidos por todos, como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Arqueológico Nacional o el Museo del Prado. Sin embargo, también hay otros museos pequeños en Madrid que tienen mucho encanto y merecen una visita. A continuación te contamos cuáles son los más interesantes.

Situado en un hermoso palacio del siglo XVII, acoge más de 50.000 piezas de gran valor: esculturas, tapices, armas, muebles… Visitar el Museo Cerralbo es como hacer un viaje en el tiempo porque muestra con todo lujo de detalles la vida de una familia aristocrática madrileña del siglo XIX. Se conserva la ambientación original de la vivienda y la colección es una de las más completas e importantes de España.

«El auténtico Museum of Illusions, con presencia en más de 20 ciudades alrededor del mundo, ya está en Madrid. No esperes a que alguien más te lo cuente, ven a visitarnos y no podrás creer lo que tus ojos verán»