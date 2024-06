Mónica García ordena a Más Madrid tumbar la declaración institucional para celebrar el reinado de Felipe VI

Más Madrid no apoyará la declaración institucional presentada por el Partido Popular para conmemorar la década de reinado de Felipe VI en la Asamblea de Madrid. Una decisión de gran importancia dado que, al no contar con la unanimidad necesaria por la negativa del partido de Mónica García, la iniciativa no saldrá adelante.

«Si el Partido Popular quiere celebrar el aniversario de un reinado, lo que debe hacer es hacerlo a título personal. Desde Más Madrid no creemos que la Asamblea esté para celebrar ningún reinado, así que no vamos a apoyar la declaración institucional», ha afirmado la actual portavoz del partido, Manuela Bergerot.

Lo cierto es que, Más Madrid se ha puesto de perfil en los últimos días con respecto al tema de la monarquía. De hecho, esta decisión de tumbar la declaración institucional ha sido el primer gesto que ha tenido el grupo parlamentario, que ha guardado silencio ante la manifestación que se celebró el pasado domingo a favor de la república, organizada por Podemos e Izquierda Unida.

Declaración institucional