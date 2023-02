Madrid confía en un rapapolvo de Europa a Sánchez para tener voz en el reparto de los fondos

Una vez que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha pasado por España para conocer la opinión de los consejeros autonómicos de economía sobre cómo está gestionando el Gobierno de Pedro Sánchez los fondos europeos, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso confía en que las cosas cambien.

Así lo ha trasladado en declaraciones a OKDIARIO el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, quien acompaña a Ayuso en su viaje oficial a Londres para estrechar lazos económicos con la capital británica. Lasquetty ha explicado que la reunión que mantuvo este lunes con la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, fue «muy útil» para explicar que cuestiones, a juicio del Ejecutivo autonómico, hay que mejorar en el asunto de los fondos.

Aunque ha detallado que Hohlmeier no dio feedback en el momento, pues su labor era escuchar las quejas y reivindicaciones de los consejeros, sí está previsto que en unas semanas la Comisión haga una valoración final de la información recabada que, en palabras del consejero, va a ser «muy necesaria e interesante» para saber cómo «podría y debería» mejorar el Gobierno de España respecto a los fondos porque hasta ahora «no lo está haciendo bien». Con ese informe en la mano y con margen para cambiar el proceder llevado a cabo hasta ahora en la segunda tanda de esos fondos, que es la parte de los préstamos, el Gobierno de Ayuso espera que el Gobierno cambie.

«Tienen que dejar de controlarlo todo ellos solos y dejar que las comunidades autónomas aportemos ideas, que las empresas y pymes aporten canales para que los fondos lleguen al conjunto de la economía… pero como de momento está Calviño sentada encima de todos los fondos, no hay manera de que esto funcione», ha expuesto Lasquetty a este periódico.

El máximo responsable de la economía madrileña subrayó en su reunión con la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo en que lo «fundamental» de cara a esta nueva etapa de los fondos es «no cometer los mismos errores».

Es decir, ahondó, «que Pedro Sánchez no se vuelva a creer que él sólo va a organizarlo todo, que no va a contar con nadie y que todo va a ir fenomenal porque hemos visto que cuando lo hace las cosas no han ido bien».

«No se ha contado nada con nosotros, contar más en general con la sociedad, hacer que las cosas vayan más rápido, que van muy lentas. Y yo creo que la Comisión del Parlamento se está llevando esa idea bastante clara», agregó en ese encuentro del que confían salga un informe que sirva como acicate al Ejecutivo de POSE y Podemos para aplicar definitivamente la cogobernanza real con las comunidades autónomas la que está obligado en el reparto de los fondos europeos.