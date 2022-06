El jefe de Riesgos Laborales que critica las mascarillas de Almeida ante el juez es afiliado del PSOE

El jefe de Prevención de Riesgos Laborales de Madrid Salud que ha declarado en el caso de las mascarillas criticando una supuesta falta de calidad de las mismas es afiliado del PSOE. Tal como ha podido confirmar OKDIARIO, fue miembro de la candidatura socialista al Ayuntamiento de San Fernando de Henares en el puesto 13 de 21.

Se trata de Mario Tabasco. Ha afirmado ante el juez del caso que investiga a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño que no le consta que se efectuaron informes de testado a la calidad de las mascarillas de la polémica. Ha indicado que únicamente se realizó una revisión visual en la que se observó que las tiras se rasgaban con facilidad.

Sin embargo, la presunta opinión técnica de esta persona queda en entredicho al conocer su afiliación política. Como indican fuentes consultadas por este periódico, él mismo lo tuvo que reconocer ante Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid.

Tabasco ha acudido ante el juez precisamente tras una petición de diligencias del grupo municipal socialista. En todo caso, ha ofrecido una cal y otra de arena. Ha admitido que ningún empleado municipal (policías, barrenderos, etc.), que estuvo en la calle en esos primeros días de pandemia con las mascarillas, trasladó queja alguna.

Considera, en todo caso, que el material sanitario de Luceño y Medina no cumplía la normativa europea. No obstante, ha esgrimido que desconoce si cumplían la normativa china, la americana u otras. Además, él desde luego no se opuso a que esas mascarillas se utilizaran a pesar de que, según ha criticado, una de cada dos mascarillas se rompían cuando se abrían.

En su declaración, Mario Tabasco ha manifestado que se le encargó una valoración de la documentación que le remitieron de los certificados de las mascarillas, pero no puedo llevarlo a término al estar en idioma chino.

Maniobras

El PSOE maniobra para tratar de tumbar al Gobierno municipal de PP y Cs. Esquivan cualquier responsabilidad a pesar de que votaron a favor de esta operación en el consejo de administración de la Empresa Municipal Funeraria, como adelantó en primicia OKDIARIO. El edil socialista Ramón Silva y Javier Barbero, de Más Madrid, trasladaron su enhorabuena por el trabajo realizado en esos duros días de marzo de 2020.

La declaración de este testigo se enmarca en la fase de la instrucción de la causa. Se indaga una presunta estafa relacionada con material sanitario ofrecido por los investigados al Consistorio madrileño cuando no había otras opciones en los mercados nacionales e internacionales.

La semana pasada ha sido clave porque la Fiscalía, en un escrito muy contundente, ha rechazado la existencia de un presunto trato de favor de los responsables del Ayuntamiento hacia los comisionistas. El fiscal subraya que los contactos previos entre investigados y terceras personas son «irrelevantes» para la causa, dado que los delitos son posteriores.

Luis Medina y Alberto Luceñoa.

Por otra parte, en línea con la batería de diligencias solicitadas por el PSOE y el Grupo Municipal Socialista, el juez libró también oficio a la Policía Municipal de Madrid para que certificara la fecha de elaboración y la persona autora del Informe técnico sobre adecuación a la normativa de mascarillas de grafeno KN95 en el contexto de la crisis sanitaria SARSCOV2 (Covid 19), que consta en el sumario. Tras ello, Tabasco fue llamado a declarar acerca del contenido de un correo remitido al gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto.

En la misma resolución, el juez pidió al Ayuntamiento un informe que aclare varios puntos relativos a las mascarillas adquiridas por la empresa malaya Leno, de la que los investigados eran supuestamente agentes exclusivos. En particular, se requirió que se indique cuáles han sido el destino final de las mascarillas; cómo y cuándo se distribuyeron; cómo se trasladaron las mascarillas que fueron «donadas» por los investigados al hospital donde trabaja la mujer de uno de ellos; y si aún quedan remesas en los almacenes consistoriales.