Festival Taurino Colmenar Viejo 2025: cuándo es, cartel, horarios y precio de las entradas

El Festival Taurino de Los Remedios 2025 ya ha dado a conocer sus fechas, por lo que los vecinos de Colmenar Viejo, y todo aquel que sea amante de los toros deberá estar atento ya que arranca en breve con cinco días en los que además de los carteles anunciados, destaca el homenaje que se rendirá a la figura del torero José Cubero Yiyo, al cumplirse 40 años de su muerte.

La programación anuncia la presencia de grandes figuras del toreo, las cuáles compartirán cartel con jóvenes promesas. Recordemos que esta feria taurina se enmarca como cada año, dentro de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Remedios. De este modo, el ambiente taurino se puede sentir en todo el municipio, ya que además de las corridas de toros, se podrán vivir encierros, desencajonamientos y sueltas de reses. De este modo, si tienes pensado acercarte a Colmenar Viejo para disfrutar del ambiente y del toreo en su máxima expresión, te contamos a continuación cuándo es el festival, qué toreros participan, los horarios detallados y toda la información sobre entradas y precios, tanto en taquilla como online.

Cuándo es el Festival Taurino de Colmenar Viejo

El Festival Taurino de Colmenar Viejo se celebra del sábado 30 de agosto al miércoles 3 de septiembre. El abono de este año incluye tres corridas, una de ellas mixta, además de dos novilladas (una con picadores y otra sin ellos). A estas fechas tenemos que sumar la de mañana jueves 28 de agosto, que es cuando se producirá el traslado de bueyes y los desencajonamientos.

Por otro lado, y aunque vamos a ver los horarios de las corridas a continuación, tenemos que destacar la fecha del martes 2 de septiembre ya que será cuando se podrá ver a tres grandes figuras como son Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega, con toros de Conde de Mayalde.

Horarios de las corridas de toros: calendario completo

Las corridas comenzarán a las 18:30 horas,pero si deseas conocer los detalles de cada día, te los dejamos a continuación:

Sábado 30 de agosto: corrida de toros con reses de Rehuelga para Antonio Ferrera, Morenito de Aranda y Miguel de Pablo.

corrida de toros con reses de Rehuelga para Antonio Ferrera, Morenito de Aranda y Miguel de Pablo. Domingo 31 : novillada con picadores, con novillos de Toros de Brazuelas para David López, El Mene y Julio Méndez.

: novillada con picadores, con novillos de Toros de Brazuelas para David López, El Mene y Julio Méndez. Lunes 1 de septiembre: corrida mixta con toros de Guiomar Moura y Guadaira para el rejoneador Diego Ventura, y los diestros Emilio de Justo, Borja Jiménez y el sobresaliente Álvaro de la Calle.

corrida mixta con toros de Guiomar Moura y Guadaira para el rejoneador Diego Ventura, y los diestros Emilio de Justo, Borja Jiménez y el sobresaliente Álvaro de la Calle. Martes 2 de septiembre: corrida de toros con astados de Conde de Mayalde para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega.

corrida de toros con astados de Conde de Mayalde para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega. Miércoles 3 de septiembre: novillada sin picadores con reses de El Álamo para Rodrigo Cobo, Juan Pablo Ibarra y Marco Peláez.

novillada sin picadores con reses de El Álamo para Rodrigo Cobo, Juan Pablo Ibarra y Marco Peláez. El programa se completa con otros actos taurinos como sueltas de reses y desencajonamientos durante las mañanas del 30 y 31 de agosto, y también los días 1 y 2 de septiembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayuntamiento de Colmenar Viejo (@aytocolmenarviejo)

Horario de la taquilla de la Plaza de Toros de Colmenar Viejo

Las entradas se pueden comprar tanto en taquillas como de forma online. En la taquilla oficial de la Plaza de Toros de La Corredera, el horario habitual será:

De lunes a viernes: de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:00h.

Sábados: solo en horario de mañana.

Domingos: cerrado.

Días de festejo: horario ininterrumpido desde las 10:00h.

Si quieres comprar las entradas por internet, lo puedes hacer en las webs de circuitostaurinos.es y bacantix.com.

Precio de las entradas: cómo y dónde comprar

Los precios de las entradas varían en función del tipo de festejo (corrida o novillada), de la zona (sombra, sol, sol y sombra) y de la fila. Existen también abonos generales y abonos especiales para mayores de 65 años, familias numerosas, parados de larga duración, peñistas y menores de 18 años.

A modo orientativo, estos son algunos precios por zona:

Entradas individuales para corridas de toros:

Sombra: desde 50 € (fila 14-21) hasta 120 € (barrera).

Sol y sombra: desde 43 € hasta 90 €.

Sol: desde 35 € hasta 75 €.

Novilladas con picadores: desde 25 € hasta 80 €, según zona y fila.

Novilladas sin picadores: entradas más asequibles, con precios desde 15 € hasta 60 €.

En cuanto a los abonos, hay opciones muy competitivas, el abono general en sol y sombra puede costar desde 113,10 €, mientras que en barrera de sombra llega a los 325 €. Los abonos especiales aplican descuentos importantes, con precios que oscilan entre los 58,90 € y los 226,20 €, dependiendo de la ubicación.

Para resolver cualquier duda sobre precios, condiciones o disponibilidad, la organización ha habilitado el teléfono 644 308 403.

Hasta aquí toda la información sobre este festival taurino en Colmenar Viejo aunque recordemos que más allá de todo el programa, la feria tiene este año un componente emocional importante con el homenaje al torero José Cubero Yiyo, que perdió la vida en 1985. Cuarenta años después, Colmenar Viejo le rinde tributo en el mismo ruedo que tantas veces lo vio torear.

De este modo, el Festival Taurino de Los Remedios 2025 promete ser uno de los puntos culminantes del verano en la Comunidad de Madrid. Un evento para aficionados de todas las edades y un cartel que mezcla tradición, emoción y figuras que destacan en el mundo del toro actual.