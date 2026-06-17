Cuándo es el concierto de David Bisbal en Torrejón de Ardoz, Madrid: fecha, horario, precio de las entradas y dónde es

Tras el éxito arrollador que ha tenido Bad Bunny con sus diez conciertos en la capital y que acabaron el pasado lunes, el calendario de conciertos en la Comunidad de Madrid no acaba, sino que es ahora cuando llega el verano cuando más se anima y, entre todas las fechas que ya están confirmadas, hay una que está dando bastante que hablar y que no es otra que el concierto de David Bisbal en Torrejón de Ardoz ya que puede parecer una actuación más dentro de unas fiestas populares, pero lo cierto es que el cantante está generando mucha expectación de modo que si no te lo quieres perder, toma nota porque te explicamos todos los detalles.

Desde que se anunciaran los conciertos en estas fiestas de Torrejón de Ardoz, el de David Bisbal ha sido uno de los que más está sonando dentro del cartel. En parte porque no siempre es fácil verlo en este tipo de eventos y en parte porque, aunque pasen los años, sigue teniendo un público muy fiel. Y eso se nota cada vez que pisa un escenario. De este modo, si estás pensando en ir, o simplemente quieres tener claro cómo está organizado todo antes de decidirte, aquí tienes sobre cuándo es, a qué hora empieza, cuánto cuestan las entradas y cómo llegar sin volverte loco ese día.

Cuándo es el concierto de David Bisbal en Madrid

El concierto de David Bisbal en las fiestas de Torrejón de Ardoz será el domingo 21 de junio de 2026, ya en la recta final del programa, que se alarga hasta el día 23. Es uno de esos días en los que suele concentrarse bastante gente, sobre todo por el tipo de artista. Además, no será la única actuación de la noche. Antes de Bisbal, está previsto que se suba al escenario Leire, conocida por su etapa como cantante de La Oreja de Van Gogh, por lo que el ambiente arrancará bastante antes del concierto principal.

Fecha y horario del concierto de Bisbal

La hora prevista para que David Bisbal suba al escenario es a las 22:00. Ese es el momento clave, pero no el único ya que hemos dicho antes que también actuará previamente Leire, que se subirá al escenario a las 20:30 horas. No sabemos exactamente cuánto va a durar el concierto del almeriense pero está previsto que sea de una hora y media.

Entradas: precio y dónde comprar

El precio de las entradas para este concierto se sitúa en los 34,90 euros, una cifra que encaja bastante con lo que se viene viendo en otros conciertos similares dentro de fiestas populares. Se pueden comprar a través de la página oficial donde está publicada toda la programación, aunque conviene no esperar mucho ya que apenas quedan ya entradas.

Y como suele ocurrir en Torrejón, los vecinos empadronados cuentan con la ventaja de poder acudir gratis, ya que días atrás han tenido la opción de acceder a una de las invitaciones gratuita que pone el ayuntamiento a disposición de los vecinos del municipio aunque cabe señalar que actualmente están agotadas.

Dónde es el concierto de Bisbal y cómo llegar

El concierto se celebra en el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz, que durante las fiestas es donde acaba pasando casi todo lo importante a nivel musical. Es el lugar al que va todo el mundo cuando hay actuaciones grandes, y para que sepas hacia donde ir, la dirección exacta es calle Minotauro nº 20.

Debes saber además que durante las fiestas, el recinto no se queda sólo en los conciertos. Desde por la tarde ya hay movimiento, con puestos de comida, zonas donde sentarse, gente paseando y bastante ambiente en general, de modo que es de esos sitios en los que puedes llegar antes sin problema, dar una vuelta o simplemente estar por allí hasta que se acerque la hora del concierto. Luego, eso sí, cuando empieza a caer la noche y llegan las actuaciones más fuertes, es cuando realmente se llena.

Para llegar, hay varias opciones y aquí depende bastante de cómo te quieras organizar. El Cercanías suele ser lo más cómodo para mucha gente. Las líneas C-2 y C-7 conectan bien con Madrid y otros municipios, y desde la estación puedes ir andando o coger algún autobús urbano sin demasiada complicación. Además, en días de conciertos importantes suele haber más frecuencia, algo que se agradece a la vuelta.

Ir en coche también es posible, sobre todo si vienes desde fuera de Torrejón, porque el acceso por la A-2 es bastante directo. El problema no es tanto llegar como moverse una vez allí. A medida que se acerca la hora del concierto, el tráfico se va acumulando y encontrar sitio para aparcar puede llevar más tiempo del esperado. También hay autobuses interurbanos que llegan hasta la zona, y durante las fiestas suelen reforzarse, así que pueden ser otra alternativa a tener en cuenta si no quieres complicarte con el coche.