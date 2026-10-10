Conciertos gratis en Madrid el 12 de octubre por la Hispanidad 2026: fechas, horarios y artistas

Madrid vuelve a celebrar la Hispanidad 2026 con varios conciertos gratuitos. Durante el fin de semana y hasta el lunes 12 de octubre, la capital conmemora la Fiesta Nacional de España y los lazos de unión con los pueblos hispanohablantes. Con motivo de esta celebración, la ciudad acoge más de 200 actividades.

La programación musical reúne artistas de estilos y generaciones muy diversos. Sebastián Yatra, Marta Sánchez y Carlos Baute representan la vertiente más comercial, mientras que Aterciopelados y 091 pondrán el toque rockero. El jazz estará presente con el trompetista cubano Arturo Sandoval, y los ritmos caribeños y de raíz llegarán con Cimafunk, Aymée Nuviola y Lin Cortés.

Conciertos en Madrid por la Hispanidad 2026

El sábado 10 de octubre, Victorias actuará a las 12:00 horas en la Explanada de Madrid Río. A las 13:00 horas, Nat Simons ofrecerá un concierto en la Plaza de España y Santi Comet lo hará en la Plaza Mayor. A las 13:30 horas, La Chica actuará en la Explanada de Madrid Río. Por la tarde, Ibérica Suite Jazz tocará a las 18:30 horas en la Plaza Mayor, seguido de Los Nikis de la Pradera a las 19:00 horas en la Explanada de Madrid Río. A las 20:30 horas, Sebastián Yatra actuará en la Plaza de España. La jornada finalizará a las 21:00 horas con los conciertos de 091 en la Explanada de Madrid Río y Arturo Sandoval en la Plaza Mayor.

El domingo 11 de octubre, Comandante Twin actuará a las 12:00 horas en la Explanada de Madrid Río. A las 13:00 horas, Marta Sánchez ofrecerá un concierto en la Plaza de España y Tori Sparks actuará en la Plaza Mayor. A las 13:30 horas, Jenny and The Mexicats subirán al escenario de la Explanada de Madrid Río. Por la tarde, la Orquesta de la Comunidad de Madrid actuará a las 18:30 horas en la Plaza Mayor. A las 19:00 horas, Tipa Tipo ofrecerá un concierto en la Plaza de España y Aymée Nuviola actuará en la Explanada de Madrid Río. A las 21:00 horas, La Cumbia Stars actuará en la Plaza de España, Cimafunk lo hará en la Explanada de Madrid Río y De Nina Simone a La Paquera cerrará la programación en la Plaza Mayor.

El lunes 12 de octubre, la Banda de Música de Ciudad de Ceuta ofrecerá un concierto a las 17:00 horas en el Patio de Arrastre de la Plaza de Toros de Las Ventas. A las 19:00 horas, María Berasarte y EntreQuatre presentarán ‘Coplas errantes’ en el Centro Sefarad-Israel. También está programado el espectáculo American Jazz Standards en el Centro Cultural Pilar Miró, aunque no se especifica la hora. A las 20:00 horas, Carlos Baute actuará en la Plaza de España, donde también figuran Galdrii Pereira y Six El Musical. A esa misma hora, la Gala de Estrellas del Flamenco tendrá lugar en el Corral de la Morería.

Sábado 10 de octubre

Victorias. 12:00 horas. Explanada de Madrid Río.

Nat Simons. 13:00 horas. Plaza de España.

Santi Comet. 13:00 horas. Plaza Mayor.

La Chica. 13:30 horas. Explanada de Madrid Río.

Ibérica Suite Jazz. 18:30 horas. Plaza Mayor.

Los Nikis de la Pradera. 19:00 horas. Explanada de Madrid Río.

Sebastián Yatra. 20:30 horas. Plaza de España.

091. 21:00 horas. Explanada de Madrid Río.

Arturo Sandoval. 21:00 horas. Plaza Mayor.

Domingo 11 de octubre

Comandante Twin. 12:00 horas. Explanada de Madrid Río.

Marta Sánchez. 13:00 horas. Plaza de España.

Tori Sparks. 13:00 horas. Plaza Mayor.

Jenny and The Mexicats. 13:30 horas. Explanada de Madrid Río.

Orquesta de la Comunidad de Madrid. 18:30 horas. Plaza Mayor.

Tipa Tipo. 19:00 horas. Plaza de España.

Aymée Nuviola. 19:00 horas. Explanada de Madrid Río.

La Cumbia Stars. 21:00 horas. Plaza de España.

Cimafunk. 21:00 horas. Explanada de Madrid Río.

De Nina Simone a La Paquera. 21:00 horas. Plaza Mayor.

Lunes 12 de octubre

Banda de Música de Ciudad de Ceuta. 17:00 horas. Plaza de Toros de Las Ventas, Patio de Arrastre.

Coplas errantes, de María Berasarte y EntreQuatre. 19:00 horas. Centro Sefarad-Israel.

American Jazz Standards. Centro Cultural Pilar Miró. Horario no especificado.

Carlos Baute. 20:00 horas. Plaza de España.

Galdrii Pereira. 20:00 horas. Plaza de España.

Six El Musical. 20:00 horas. Plaza de España.

Gala de Estrellas del Flamenco. 20:00 horas. Corral de la Morería.

Gastronomía, baile y deporte

La gastronomía será este año uno de los grandes atractivos de las fiestas en Madrid. Mercados como los de Barceló, La Cebada, Antón Martín o San Isidro organizarán degustaciones los días 8, 9 y 10 de octubre, acompañadas de música en directo, folclore y actividades temáticas.

El baile también congregará a miles de personas. El Conservatorio Profesional de Danza Fortea, el Real Conservatorio de Danza Mariemma y el Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya ofrecerán actuaciones gratuitas el lunes 12 de octubre en la Explanada multiusos de Madrid Río.

Finalmente, el deporte también será protagonista en el centro de la capital el domingo 11 de octubre con la carrera «Madrid corre en Español – MADBLUE». La prueba tendrá su salida y meta en el Paseo del Puente del Rey y pasará por algunos lugares emblemáticos de Madrid, como el Parque del Oeste, la Plaza de España y la Casa de Campo. El recorrido será de 10 kilómetros y contará también con carreras infantiles.